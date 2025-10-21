ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias de CanariasGran Canaria

Demandan mejoras en las instalaciones de un Centro de Educación especial en Las Palmas de Gran Canaria

Lidia Lorenzo Medina
Lidia Lorenzo Medina

La consejería de Educación se ha comprometido a ejecutar obras que mejoren la accesibilidad al Centro Ramón Pérez Déniz

Informa: RTVC.

El equipo directivo del Centro de Educación especial Román Pérez Déniz reclama mejoras en los accesos a las instalaciones.

Informa: RTVC.

En la visita del consejero de Educación, Poli Suárez, han manifestado algunas de sus demandas como la necesidad de tener espacios con sombra, incorporar rampas y un ascensor. Solicitan cambios en las infraestructuras, subrayan, que están deterioradas y precisan una reforma urgente.

Llevan tres años ocupando el antiguo colegio Guiniguada y no se han realizado reformas para eliminar las barreras físicas del Centro

Los niños y niñas con TEA, destacan, precisan unas instalaciones adecuadas para desarrollar las clases en unas condiciones óptimas.

Por otro lado, han alegado que el Centro se ha quedo pequeño para atender la actual demanda de niños y niñas con TEA.

Centro para las familias de los barrios periféricos

Hace más de 50 años se creó el Centro en calle Suárez Naranjo de Las Palmas de Gran Canaria. Después de dos mudanzas se ha establecido en el antiguo colegio Guiniguada.

El equipo del centro está compuesto por profesorado de atención a las necesidades educativas especiales, especialistas en audición y lenguaje. Además de docentes de música, educación física, auxiliares educativos, orientadores y un fisioterapeuta.

Al Centro acuden alumnos de los barrios periféricos y también de otras localidades cercanas.


Noticias Relacionadas

Las Palmas de Gran Canaria inaugura la Biblioteca Pública Municipal Alexis Ravelo

RTVC -

Las obras de saneamiento en el barrio de Guanarteme renovarán medio kilómetro de colector

RTVC / EFE -

Analizan el estado de la arena sumergida de Las Canteras

RTVC -

El Cabildo de Fuerteventura promueve la creación del Centro Polivalente de Formación

Redacción RTVC -

Otras Noticias

El 40’9% de los jóvenes extutelados vive en riesgo de pobreza o exclusión social

Los embalses de La Palma se sitúan al 25 % de su capacidad

Accidente múltiple en la TF-5 dificulta la circulación

Gran Canaria acoge el October Tech, un encuentro internacional sobre el futuro de la tecnología

La charca de La Laguna de Valleseco, casi seca por la falta de lluvias y el deterioro de su lona

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025