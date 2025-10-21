La consejería de Educación se ha comprometido a ejecutar obras que mejoren la accesibilidad al Centro Ramón Pérez Déniz

Informa: RTVC.

El equipo directivo del Centro de Educación especial Román Pérez Déniz reclama mejoras en los accesos a las instalaciones.

En la visita del consejero de Educación, Poli Suárez, han manifestado algunas de sus demandas como la necesidad de tener espacios con sombra, incorporar rampas y un ascensor. Solicitan cambios en las infraestructuras, subrayan, que están deterioradas y precisan una reforma urgente.

Los niños y niñas con TEA, destacan, precisan unas instalaciones adecuadas para desarrollar las clases en unas condiciones óptimas.

Por otro lado, han alegado que el Centro se ha quedo pequeño para atender la actual demanda de niños y niñas con TEA.

Centro para las familias de los barrios periféricos

Hace más de 50 años se creó el Centro en calle Suárez Naranjo de Las Palmas de Gran Canaria. Después de dos mudanzas se ha establecido en el antiguo colegio Guiniguada.

El equipo del centro está compuesto por profesorado de atención a las necesidades educativas especiales, especialistas en audición y lenguaje. Además de docentes de música, educación física, auxiliares educativos, orientadores y un fisioterapeuta.

Al Centro acuden alumnos de los barrios periféricos y también de otras localidades cercanas.



