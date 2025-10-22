Champions League: resultados, directo y goles | 22 octubre 2025

Sigue en directo los resultados de los partidos de la tercera jornada de Champions League. En directo el minuto a minuto del Athletic Club vs Qarabag FK y Real Madrid vs Juventus

No te pierdas el resumen completo de la jornada de la Champions League del 22 de octubre. Descubre los resultados de los partidos, el minuto a minuto en directo del Athletic Club y Real Madrid, los goleadores y los momentos clave. ¡Todos los resultados de la Champions en directo!

Athletic Club vs Qarabag FK: resultado y minuto a minuto en directo

Athletic Club vs Qarabag Fk, primer partido de esta jornada de Champions League. A partir de las 17:45 (hora canaria), en el Estadio de San Mamés de Bilbao. El resultado y el minuto a minuto del partido en detalle lo puedes seguir en directo en RTVC.

Real Madrid vs Juventus: resultado en directo y minuto a minuto actualizado del partido

Real Madrid vs Juventus este 22 de octubre, a partir de las 20:00 horas (hora canaria), en el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid. Partido correspondiente a la J3 de la Champions League. Consulta el resultado en directo y sigue el minuto a minuto del partido actualizado en tiempo real.

Galatasaray vs Bodoe/Glimt: resultado en directo

Bayern Múnich vs Brujas marcador en directo

Chelsea vs Ajax resultado en directo

Eintracht Frankfurt vs Liverpool en directo

Atalanta vs Slavia Praga resultado en directo

Sporting de Lisboa vs Marsella en directo

Mónaco vs Tottenham resultado en directo

Clasificación de grupos y resultados al completo

Te puede interesar: