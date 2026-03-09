El nuevo ala-pívot, Chimezie Metu, fue presentado, este lunes, ante los medios de comunicación en el Gran Canaria Arena

Chimezie Metu: «Venir a Gran Canaria es una gran oportunidad para mí» / Dreamland Gran Canaria

El nuevo fichaje del Dreamland Gran Canaria, Chimezie Metu, ha subrayado este lunes que su llegada al club claretiano supone “exactamente el lugar donde debía estar para volver a estar al cien por cien” tras su lesión del tendón de Aquiles, de la que ya está recuperado, aunque sin plazo exacto para volver a la pista.

Durante su presentación como jugador amarillo, el ala-pívot ha admitido que tuvo otras ofertas, pero, en este momento de su carrera, Gran Canaria era “una gran oportunidad” para demostrar que “puedo jugar al baloncesto al más alto nivel” tras casi un año en el dique seco.

“Pensé que era una gran oportunidad venir a Gran Canaria. Cuando recibí la oferta no me lo pensé mucho. Tras pasar el plazo de traspasos en Euroliga estaba convencido de que quería jugar al más alto nivel competitivo, y pensé que jugar en España era el máximo nivel competitivo”, ha explicado sobre las negociaciones para su incorporación a la plantilla grancanaria.

En busca del ritmo competitivo

Sobre sus plazos para volver a la cancha, el estadounidense no ha querido dar una fecha y ha asegurado que está disponible para entrenar, y desde ahí determinarán en qué puede contribuir a un equipo que “todavía tiene mucho que jugarse y que no da la temporada por perdida porque está peleando por títulos”, ha dicho.

Es por ello que Metu ha matizado que no quiere salir a pista dando por hecho que está listo “y no dar el cien por cien”, por lo que en este momento su preocupación pasar por “llegar a ese punto” y avanzar en la adquisición de un ritmo competitivo que le haga estar “pronto” en el parqué del Gran Canaria Arena.

Tras unos meses “locos” de recuperación y rumores “ciertos y falsos”, el ex del Barça ha admitido que tan solo quiere saltar a la pista, ser él mismo y recuperar las sensaciones de jugador profesional: “Quiero ponerme en forma y estar en la pista lo antes posible”.

Feliz con el proyecto amarillo

Chimezie Metu ha resaltado que en sus conversaciones con su nuevo entrenador, Jaka Lakovic, todavía no le ha incidido demasiado en su rol en la plantilla, sino que se han centrado en tratar de que “vuelva cuanto antes”, si bien ha destacado del esloveno que es un entrenador que da libertad a los jugadores “para ser sí mismos”.

En esta nueva etapa de su carrera, el jugador de ascendencia nigeriana ha resaltado que puede aportar “muchas cosas” al equipo, principalmente “estabilidad y tranquilidad” en ciertos momentos en los que el Dreamland Gran Canaria pierde el control del partido, tal y como pasó ayer “en varias ocasiones” en la derrota ante el Real Madrid (80-82).

Pese a los intentos de algunos clubes de Euroliga por ficharle, Metu ha reconocido que está “donde debía estar en este punto de mi carrera” y se mostró “muy feliz” de que las negociaciones fructificaran y “las cosas se hayan dado como se dieron”.

El club confía en su adaptación

Por su parte, el director deportivo del Dreamland Gran Canaria, Willy Villar, ha puesto en valor que Chimezie Metu es un jugador “con reconocido caché” tras su paso por el Barça y su carrera en la NBA, por lo que a nivel deportivo aportará “mucha calidad” en las posiciones de ala-pívot y de pívot.

“Estamos contentos de que haya decidido venir con nosotros. Viene de estar parado todo el año, se encuentra totalmente recuperado, pero debe coger la forma poco a poco y se incorporará paulatinamente”, ha explicado el máximo responsable de la parcela deportiva del club claretiano, quien también ha admitido que la plantilla está cerrada, más allá de una posible salida de Louis Labeyrie si el jugador planteara la opción.