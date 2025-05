El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, señala que el Gobierno de Cantabria no está respetando los derechos migratorios de los menores no acompañados

Clavijo acusa a Cantabria de despreciar los derechos de los menores migrantes. Foto de archivo EFE

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha acusado al Gobierno de Cantabria de «cierto desprecio por los derechos» migratorios de los menores no acompañados, por pretender que se considere la expatriación de 18 de ellos que tiene bajo su tutela.

«Yo creo que pierden el tiempo, eso muestra un desconocimiento absoluto de las leyes españolas», ha comentado Clavijo.

Clavijo ha señalado que los menores han de ser escuchados y ha considerado que ninguna fiscalía va a autorizar esa expatriación.

Además, ha insistido en que el menor «si dice que no quiere irse, no se va a ir». También recalca que los menores que han emigrado es porque «evidentemente» no quieren estar en su lugar de procedencia.

El auto del Supremo

El presidente canario reclama al Gobierno de España que asuma a los más de 1.000 menores que han solicitado asilo. Todo ello a pesar ya de haber cumplido el plazo de diez días que dio el Tribunal Supremo en un auto.

La falta de cumplimiento «es una tomadura de pelo para Canarias, pero es una tomadura de pelo básicamente para los menores», ha declarado.

Clavijo ha señalado que de lo que se trata es que el Estado adopte un acto administrativo para reconocer los derechos de esos menores. Y así, integrarlos en su red de protección, «independientemente de que después vamos a colaborar para que puedan ir saliendo acorde a las realidades de cada uno de ellos».

Respecto al cumplimiento del decreto ley para la distribución de los menores entre las comunidades autónomas, Clavijo señaló que este miércoles ha hablado con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para intentar que los plazos se cumplan.