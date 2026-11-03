El presidente canario trasladará esta reivindicación al comisario europeo Raffaele Fitto durante un encuentro bilateral en la cumbre de Guadalupe

Clavijo reclama que la Unión Europea mantenga los fondos específicos destinados a estos territorios en el próximo presupuesto comunitario. Foto de archivo de Europa Press

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, acudirá esta semana a la Trigésima Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas, que se celebra en Guadalupe. Lo hará con una reivindicación clara: que la Unión Europea mantenga los fondos específicos destinados a estos territorios en el próximo presupuesto comunitario.

Clavijo defenderá que estas ayudas cuenten con partidas económicas concretas y no queden diluidas en otros instrumentos de financiación o ayudas de Estado. Una cuestión que considera clave para garantizar el apoyo europeo a unas regiones que afrontan dificultades derivadas de su lejanía, insularidad y dependencia del exterior.

El presidente canario trasladará esta petición directamente al comisario europeo de Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto, con quien mantendrá un encuentro bilateral en el marco de la cumbre.

La reunión llega en un momento decisivo para el futuro de las regiones ultraperiféricas, que buscan asegurar que sus necesidades específicas sigan teniendo un reconocimiento propio dentro de las políticas y los presupuestos de la Unión Europea.