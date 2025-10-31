La colaboración ciudadana en Santa Cruz de Tenerife frustra un robo con violencia

Logran detener a un hombre que huyó tras intentar robar a una mujer a la que amenazó con un cuchillo en Santa Cruz de Tenerife

Este jueves un hombre de 66 años sacó un chuchillo para amenazar por la espalda a una mujer en plena calle y robarle en Santa Cruz de Tenerife. Cuando varias personas acudieron a auxiliar a la víctima, el hombre huyó. Además, los testigos siguieron al agresor, gracias a lo cual la Policía Local lo pudo detener. Ocurrió en el entorno del puente Galcerán de la capital tinerfeña.

Policía Local de Santa Cruz de Tenerife en el lugar donde un hombre amenazó con un cuchillo a una mujer para robarle

Los viandantes frustraron el robo

El detenido, identificado como J.P.G.S., al no lograr su objetivo por la resistencia de la víctima y el apoyo de otras personas que transitaban por la zona, huyó. Fue localizado posteriormente en la calle Bravo Murillo por miembros del cuerpo local de seguridad.

Un ciudadano alertó a la Policía Local de los hechos e incluso, permaneciendo en constante contacto telefónico con los policías, describiendo y siguiendo en su vehículo a J.P.G.S. tras huir del puente Galcerán. Esta colaboración fue esencial para la posterior detención del individuo y la localización del arma blanca que había utilizado y de la que había tratado de deshacerse en su huida.

Ataque por la espalda

Según el testimonio de la víctima, se disponía a volver a su domicilio tras la jornada laboral, cuando un hombre se acercó por su espalda. Esgrimió un cuchillo exigiéndole que le entregara el teléfono móvil. Al tratar de arrebatarle el teléfono forcejearon, y al ver la situación, otros viandantes acudieron en auxilio de la mujer. El detenido también trató de intimidar a estas personas esgrimiendo el cuchillo y, finalmente desistió y huyó del lugar.

Mientras la Policía Nacional se encargó de asistir a la víctima, una patrulla de la Policía Local encontró y detuvo al presunto autor de los hechos, así como el cuchillo utilizado en las proximidades. El arrestado fue llevado a un centro de salud. Después a dependencias policiales donde quedó a disposición de la autoridad judicial.