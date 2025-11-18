De la pizza italiana a la sama roquera: ‘Como en Casa’ arranca una semana de contrastes gastronómicos y grandes historias

Recorrerá cinco cocinas canarias junto a Kiko Barroso y Catha González

El programa gastronómico que se emite de lunes a viernes a las 19:55 horas en Televisión Canaria, ‘Como en Casa‘, encara una nueva semana en la que invita a seguir conociendo el alma culinaria del Archipiélago. El espacio protagonizado por Kiko Barroso y Catha González, que recientemente ha superado los 500 capítulos en parrilla, visitará cinco restaurantes con una amplia variedad de historias y sabores que no dejarán indiferente a nadie.

La semana comenzará el lunes 17 de noviembre, con la visita a la Pizzería Picnic, ubicada en la afamada Avenida Rafael Cabrera de Las Palmas de Gran Canaria. Con una valoración sobresaliente en las principales guías gastronómicas, este restaurante destaca por su cuidada selección de ingredientes, un servicio atento y un ambiente cálido, donde su propietario y chef, Davide Espertino, servirá de anfitrión para cocinar una pizza calzone frita y una pasta típica con papas junto a Kiko y Catha.

Un día después, el martes, el viaje nos llevará hasta la Tasca De Pincho en Pincho, que se encuentra en pleno corazón de Santa Cruz de Tenerife. Allí, el pincho se transforma en una auténtica experiencia. Al frente se encuentran el chef Alejo Ramallo y su esposa, Mariluz Herreros, un tándem reconocido por su profesionalidad y cercanía. Allí, elaboraremos una sama roquera sobre kimchi de conejo en salmorejo canario y un trampantojo de cheesecake.

El miércoles, día 19, la aventura continuará en una de las zonas más transitadas de la capital grancanaria: los aledaños de Santa Catalina, donde se encuentra el Restaurante Lupé. Regentado por el chef Giuseppe Mazze, este local presume de ofertar una cocina de corte fusión con guiños mediterráneos con una técnica depurada y productos bien trabajados. Tal es así, que sus comensales elogian preparaciones como la ensaladilla con mojo de achiote y chipirones o el risotto de setas trompeta y trufa con burrata de la isla que elaborarán Kiko y Catha.

El jueves llegará el turno de un restaurante que apuesta por los productos canarios, tratándolos con una técnica refinada y trazas de influencias latinoamericanas y asiáticas: Cayote. Este espacio, cada vez más reconocido en la capital tinerfeña, es posible gracias a la destreza del chef Arydaman Meneses y del director Miguel Ruiz, maestros de ceremonia junto a Kiko y Catha, quienes esta vez elaborarán un tatín de tomates con crema de queso ahumado y un postre de chocolate en diferentes texturas.

Para terminar, el viernes, 21 de noviembre, la semana concluirá en la Pizzería Marameo de El Cotillo. Presentada como “cien por cien italiana”, mantiene una carta corta y cuidada donde priman masa, horno y producto fresco. Su propietario y cocinero, Eddy Orru, guiará a nuestros presentadores por la filosofía y la técnica que aplican en cada pieza, representada por una lasaña majorera y un tiramisú que dejará a todos con la boca abierta.