El programa gastronómico viaja de la fusión japonesa en el Puerto de la Cruz a la cocina de mercado en Triana, pasando por la arrocería de El Médano y los sabores de antaño en Vegueta

El programa gastronómico de Televisión Canaria, ‘Como en Casa‘, continúa su viaje culinario por el Archipiélago de lunes a viernes a partir de las 19:55 horas. Esta semana visitará con cinco conceptos culinarios innovadores para aquellos que aman la cocina y el buen comer. El espacio protagonizado por Kiko Barroso y Catha González recorrerá estos días cinco restaurantes que ponen en valor el producto de Kilómetro cero a través de recetas variadas que cuentan historias.

Este martes 16 de diciembre, ‘Como en Casa’ aterrizará en el centro neurálgico del barrio de Triana, un emplazamiento y punto de encuentro social y gastronómico clave en Las Palmas de Gran Canaria. Nacido de la pasión por la cultura, vinícola, Vinófilos Triana se ha consolidado como un auténtico templo para los amantes del vino con el objetivo de disfrutar y compartir un buen vino. Su concepto gastronómico se basa en una cocina de mercado honesta y directa, especializada en tapas, guisos y raciones de alta calidad diseñadas para un maridaje perfecto. La oferta estrella es, sin duda, su espectacular bodega, que alberga infinidad de referencias nacionales e internacionales y una de las selecciones de vinos por copas más extensas de la Isla. Un lugar ideal para degustar, junto al vino, una brandada de pescado con una focaccia casera y una empanada argentina de cerdo.

A mitad de semana, el miércoles, 17 de diciembre, llegará el turno de acudir al sur de Tenerife. Concretamente, a El Médano, para conocer un rincón con mucho ritmo. Hablamos de El Picú El Médano, una arrocería y restaurante de cocina mediterránea con vistas al mar cuya historia comienza con dos amigos, David Amador y Loly Déniz, que se conocieron gracias a la música. Juntos decidieron emprender este espacio culinario dedicado al disfrute pausado, en donde cada ingrediente encuentra su lugar en recetas que combinan técnica, cuidado y coherencia. Junto a su cocinera, Mónica Barreto, prepararán su especialidad: un arroz de carrilleras, de primero y torrijas, de postre.

Para el jueves, día 18, llegará el momento de visitar el casco histórico de Vegueta, barrio fundacional de Las Palmas de Gran Canaria, en donde se encuentra un restaurante de reciente creación y estilo moderno. El restaurante Mestura es la gran apuesta realizada por Maru Segura y Javier Padilla para poder disfrutar de la cocina, una pasión compartida por esta pareja que va camino de cumplir dos décadas repletas de amor. Con la receta de la abuela presente en cada plato, desprenden elegancia y respeto a los platos de antaño. Allí, Kiko y Catha, se atreverán a elaborar un ceviche de sama con leche de tigre de tuno indio y un atún en escabeche que no dejarán indiferente a nadie.

Por último, la semana terminará el viernes, 19 de diciembre, también en el bullicioso barrio de Triana. En donde el ritmo de la ciudad suele acelerarse, existe un local que, desde hace más de una década, invita a todo lo contrario: a parar, respirar y disfrutar. Cokí Triana es un rincón que se aleja de las etiquetas. No es un restaurante estrictamente vegetariano, aunque las verduras son las protagonistas indiscutibles y su cocina es fresca y natural, donde el color en el plato es tan importante como el sabor. Y para mostrar sus dotes culinarias, Catha cocinará un pico de gallo y Kiko su especial burrito Alquimista que está para chuparse los dedos.