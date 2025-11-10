Más de 500 programas de sabor y tradición: ‘Como en Casa’ vuelve esta semana a TVC con una ruta ineludible por las islas

De la pizza italiana en Lanzarote al mejor gofio escaldado de Arucas, y del Nikkei en Tenerife a la tradición de Teror

El programa gastronómico de referencia en Televisión Canaria, ‘Como en Casa’, invita a seguir saboreando y conociendo nuevas recetas, tradicionales o de fusión, que se elaboran en Canarias. El espacio presentado por Kiko Barroso y Catha González, que ya ha superado sus 500 capítulos en la parrilla, visita esta semana una serie de restaurantes que no dejará indiferente a nadie, tanto por sus creaciones como por su empeño para hacerse un hueco en el mundo de la gastronomía.

Este lunes 10 de noviembre, ‘Como en Casa’ viaja hasta Tiagua, Lanzarote, donde se encuentra un lugar con alma italiana: el restaurante Casa Morelino. Este local, simpático y moderno, regentado por Fabio Visconti, abrió sus puertas en 2020, justo antes de la pandemia, teniendo que hacer frente a las dificultades del confinamiento. A grandes problemas, grandes soluciones y, al italiano se le ocurrió elaborar decenas de pizzas para dar de comer a los sanitarios. Así, sacó adelante su negocio. Con su concepto de cocina italiana y una carta tradicional, este enamorado de Canarias elaborará una pizza con nombre propio, dedicada al programa Como en Casa, y un plato de pasta fresca que pondrá el broche de oro a esta visita a tierras conejeras.

Al día siguiente llega el turno de Enyesque Aruzas, un clásico que nunca falla, ubicado en un encantador local de la Calle Juan de Bethencourt, Arucas, donde cada plato hace sentir como en casa. Allí, Patsy Jackson y Luis González dirigen la cocina con determinación, haciendo homenaje a la tradición canaria, destacando con platos estrellas como el gofio escaldado, el cual hay quien asegura que es el mejor de toda Canarias. Apostando por productos de primera calidad y un servicio que cuida hasta el más mínimo detalle, ambos prepararán junto a Kiko y Catha, además de su plato estrella, una ensalada de rulo y tierra de guanciale.

El miércoles, ‘Como en Casa’ hace parada en Arona para conocer un lugar que ha sabido diferenciarse en la gastronomía de Tenerife: el Uluwatu Nikkei Kitchen and Bar. Este espacio nace del encuentro entre dos mundos: el espíritu libre del Pacífico latinoamericano y la serenidad mística de Asia. Este restaurante, celebra la belleza de los paisajes que abrazan el océano a través de sus recetas, en donde mar y tierra se encuentran en perfecto equilibrio. Al frente está Manuel Llaneli, director culinario, quien asegura que cada plato en Uluwatu es una historia contada a través de sabores, texturas y aromas. Así lo comprobarán Kiko y Catha, que elaborarán un plato de chicharrón de gambones y otro de tiradito nikkei de Lubina.

Un día después, el jueves, se hace parada en Teror, para descubrir un rincón que ha conquistado paladares y corazones con una propuesta singular que se ha hecho hueco entre los vecinos del pueblo: El pórtico.Al frente está Abián Benítez, propietario y Adrián Martín, chef del lugar, quien elabora recetas con sello e identidad. Quienes lo visitan destacan el respeto por la tradición que se da la mano con la fusión, explorando sabores que conectan con las raíces canarias. Con ese carácter simbólico y ese amor por ela gente de Teror, mostrarán cómo elaboran sus recetas estrella: ceviche de marisco a la brasa y arancini de chorizo de Teror.

La semana acaba el viernes en la emblemática calle de León y Castillo de la capital grancanaria, un escenario que ahora acoge una propuesta gastronómica que permite teletransportarse directamente a las tierras gallegas. Su nombre es Rías Gallegas es un concepto vinculado a la Casa de Galicia, que acerca la cultura y gastronomía de Galicia a Canarias. Con una carta que evoca bienestar y calidez en los pequeños placeres y un ambiente que invita a quedarse, su propuesta culinaria goza de una calidad inmejorable. Cómo no, kiko y Catha prepararán su famoso pulpo a la gallega y un magnífico bacalao al horno.