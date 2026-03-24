El programa gastronómico de La Radio Canaria, que se emite el miércoles a las 21:00 horas y en redifusión el domingo 29 de marzo a las 00:00 horas, contará con la presencia de chefs y empresarios del sector en las islas

El programa gastronómico ‘Con Cúrcuma´ de La Radio Canaria dedicará gran parte de su entrega este miércoles 25 de marzo, a las 21:00 horas, y en redifusión el domingo 29 de marzo, a las 00:00 horas, a Lanzarote tras la reciente celebración de la Gala de las Guías `Qué Bueno´ en el Auditorio de Los Jameos del Agua.

`Con Cúrcuma´ celebra la excelencia culinaria canaria con la gala de las Guías Qué Bueno en Lanzarote.

El evento, que reunió a la excelencia del sector culinario, servirá como hilo conductor del programa que profundizará en el auge gastronómico de la isla de los volcanes abriendo el espacio semanal con una conversación con el chef Santi Benéitez del restaurante SeBE, que dispone de un sol Repsol, y de su jefa de sala, Begoña Ratón. Ambos desentrañarán las claves de su forma de entender y plasmar la cocina siempre en aras de extraer lo más esencial de los productos de cercanía.​

La emisión de este miércoles no solo repasará los hitos de la Gala de las Guías `Qué Bueno´, sino que refuerza el papel de Lanzarote como referente culinario internacional. La Guía Regional, bajo la dirección de Christian Pérez, celebró su gala anual ante 400 invitados con unos premios que recayeron en el chef Víctor Planas, alma de los proyectos Kensei en Tenerife y Kaori en Lanzarote como Mejor Chef de Canarias, y en Casa Romántica en Gran Canaria como Mejor Restaurante de Canarias con el chef Aridani Alonso al frente.

​Crecimiento del sector

Ambos protagonistas compartirán sus impresiones con el director y presentador Francisco Belín, en una cobertura especial producida por Creacción.TV, donde destacarán el crecimiento imparable del sector en el archipiélago.

​Además, contará con la participación del chef Alberto Ferruz de BonAmb en Alicante, que se encuentra en Tenerife para compartir cocina con su colega Víctor Suárez chef de Haydé en Adeje (una estrella Michelín y un sol Repsol). Ambos unirán talento y creatividad para presentar un menú degustación atlántico-mediterráneo.

Víctor Suárez Alberro Ferruz

Guachinches y bodegas

Jéssica Martín nos llevará al mundo de los guachinches de Tenerife a través de su labor cotidiana en Guachinche Ramón y en algunos proyectos que están naciendo, algo de lo que se informará puntualmente en futuros programas y Sergio Lojendio, periodista de cabecera de `Con Cúrcuma´ Radio, reflexionará acerca de la relevancia de varios de los ‘frentes gastronómicos’ vividos en tierra lanzaroteña y, además, ofrecerá una entrevista con el cocinero Ramón Neira, de Bahía en Santa Cruz de Tenerife.

El chef Gonzalo Calzadilla del restaurante del Hotel César en La Asomada, Lanzarote, describirá sus secuencias culinarias en la que la materia prima de la isla de los volcanes -pescados, legumbres, carnes,…- está muy presente en conceptos de la cocina francesa. Por su parte, Jorge Zerolo, máximo responsable de la DO Abona, analizará las bases de cómo se presenta 2026 en las bodegas adscritas, además de presagiar óptimas expectativas a consecuencia de las lluvias caídas durante estas semanas.

Finalmente, la `Entrevista Vintage´ con la que culmina cada entrega retoma el programa 45 en el que se contó con la participación del prestigioso chef asturiano Nacho Manzano de Casa Marcial.