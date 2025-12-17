El programa recorre las islas entre preparativos para un récord Guinness de turrón, la magia de los panetones artesanales y menús navideños en hoteles, entre otros temas

José María Aizega, director general del Basque Culinary Center, asistió esta semana al campeonato «Mirando al Atlántico» que ha sido una de las variadas acciones impulsadas mediante el convenio de colaboración de Turismo de Tenerife con el prestigioso centro académico que ha estrenado instalaciones arquitectónicas en San Sebastián. El programa previo a los días grandes de la Navidad abre con esta entrevista capturada en el centro formativo IES Virgen de la Candelaria en el que se desarrolló dicho campeonato.

Imágenes del campeonato. A la derecha, el cóctel ganador.

Precisamente Francisco Belín conversará en el próximo episodio de ‘Con Cúrcuma‘, que será emitido este miércoles 17 de diciembre a las 21:00 horas, con Moisés González, que se alzó con el triunfo con un cóctel en el que uno de los elementos llamó vivamente la atención: un caldo de cherne clarificado y las pieles del pescado se utilizan para un snack perfecto para el maridaje con el combinado vencedor, del que próximamente nos dará indicaciones Moisés, por si nos animamos a elaborarlo durante las fiestas. Pablo Pastor, presidente de ACYRE, nos brinda el saludo navideño en el que invita a asistir, y participar, en la confección del turrón más largo del mundo, que tendrá lugar en Santiago del Teide con el récord Guinness en juego.

Pablo Pastor junto al turrón de gofio que se presenta al juego del récord Guinness.

Ria Janhke, la chef ejecutiva del Hotel Botánico de Puerto de la Cruz, es un ejemplo de cómo se preparan los menús de los días grandes y detalla buena parte de lo que nos espera en la celebración culinaria del hotel portuense de referencia, mientras que los maestros pasteleros Alexis García y Diego Marín, éste procedente de Vigo, hace un extraordinario e inédito tándem de excelencia para preparar unos panetones formidables, incluidos los salados.

Ria Janhke. Diego Marín. Marlene Hernández y Alexis García.

Alfredo Montes, el presidente de la Academia de Gastronomía de Las Palmas de Gran Canarias, realiza un recorrido por las acciones y proyectos de la Institución, y avanza movimientos para establecer líneas de trabajo conjunto con la tinerfeña y fortalecer así la propuesta de Canarias. La presidente de la de Tenerife, Lourdes Fernández, envía un mensaje navideño y el chef Pedro Nel Restrepo (restaurante Etéreo) habla del agradecimiento por haber recibido el premio anual de la Academia correspondiente al año 2025.

Pedro Nel Restrepo, chef de Etéreo. I Plato para almuerzo de Navidad de Etéreo. II Plato para almuerzo de Navidad de Etéreo.

Sergio Lojendio, analista de cabecera del programa gastronómico de la Radio Canaria, comenta esta vez la fuerza evocadora de los churros y nos lleva a un viaje histórico muy apetitoso; desde Asturias, la escritora nos envía un cordial saludo navideño y destaca su colaboración en el libro «Fame», con una receta que reproduciremos en elblogoferoz.com para los que quieran sumarla a las celebracionanes.

El chef Alejandro Bello (El Lajar de Bello, Arona, un sol Repsol) realiza una incursión por los ingredientes y comidas tan evocadoras de la Navidad y rememora algunos momentos emotivos y, a la vez, su colega Samuel Hernández (restaurante Zoco de concepto árabe) hace hincapié en la búsqueda de propuestas gustosas que se adaptan de maravilla a dichas celebraciones, incluidos los postres.