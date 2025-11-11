El programa gastronómico regresa a las ondas para hacer un recorrido desde la cultura ancestral mexicana hasta los secretos de la cocina cárnica en horno Josper

El producto de cercanía, un poco de repostería y la vertiente más sabrosa del gran artista Caco Senante completan el menú

La prestigiosa chef mexicana Lucy Noriega, invitada por Pedro Nel Restrepo a cocinar en el restaurante Etéreo de la capital tinerfeña, abre esta nueva entrega gastronómica de ‘Con Cúrcuma‘ que se emitirá el miércoles 12 de noviembre a las 21:00 horas en la Radio Canaria con un caudal de sabores y cultura culinaria ancestral del país centroamericano.

La chef Lucy Noriega y su equipo. Elaboración pre-postre de Lucy Noriega.

Fernando Mora, uno de los contados Master of Wine españoles, llega con motivo del encuentro en la cumbre de vinos de Tenerife que se desarrollará esta semana en La Casa del Vino de El Sauzal. A Mora le acompañarán primeros espadas del panorama vitivinícola mundial y autoridades del Cabildo.

Babacar Fall, chef de Char (Grupo Venture), detalla la experiencia que se debe aquilatar para tratar de forma exquisita el género cárnico el horno Josper, mientras que Samuel Hernández, jefe de cocina de Zoco (concepto árabe), nos lleva de la mano para adentrarnos en registros gustativos que capturan al comensal.

Fernando Mora, experto en vinos. Samuel Hernández, chef de Zoco. El chef Babacar Fall junto a Ferran Adrià. Elaboración de carne de Char. Plato de Zoco.

Sergio Lojendio, nuestro periodista de cabecera, analiza las ‘rutas de la tapa’ por la geografía canaria y Felipe Martín, desde Gran Canaria, hace un recorrido muy detallado de los vinos Figuero, de Ribera del Duero.

Arydaman Meneses, jefe de cocina de Cayote (Santa Cruz de Tenerife), hace hincapié en su confianza en el producto de cercanía, de huertos propios, la herencia de su abuela y la creatividad culinaria (con buena tradición repostera de sus padres) en la que cimenta un menú tan vistoso como expresivo y, además, saludable.

Alexis García y Marlene Hernández celebran 18 años de alta repostería en la que han marcado niveles estratosféricos y con renovado proyecto. Además, García comenta la reciente experiencia de ambos en México.

Por último, en la «Entrevista Vintage» rescatamos la conversación que mantuvimos con el gran artista canario Caco Senante, que muestra su vertiente más gastronómica.