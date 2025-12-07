El concejal de Vías, Obras y Alumbrado ha avanzado que la otra fase de asfaltado comenzará después de Navidad

Imagen cedida.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Vías y Obras y Alumbrado, ha informado de la finalización de los trabajos de fresado y asfaltado del tramo final del Paseo de Tomás Morales, enmarcados en el proyecto de mejora integral de esta vía, una de las principales arterias de la ciudad.

Ampliaciones de acera

Los trabajos de esta fase se han realizado en el tramo comprendido entre la Plaza de La Constitución y el Paseo Madrid, además de intervenir en las intersecciones que han sido objeto de ampliaciones de acera para mejorar la accesibilidad, según ha informado el ayuntamiento capitalino en nota de prensa.

Al respecto, el concejal de Vías y Obras y Alumbrado de Las Palmas de Gran Canaria, Carlos Díaz, ha indicado que con esta intervención se ofrece «espacios más seguros, accesibles y cómodos para la ciudadanía«.

Bravo Murillo y Plaza de la Constitución

Por otro lado, ha avanzado que la otra fase de asfaltado en este tramo, que comprenderá entre Bravo Murillo y la Plaza de la Constitución, comenzará después de Navidad.

Finalmente señaló que esta intervención forma parte de la actuación global de repavimentación del Paseo de Tomás Morales, que ha incluido la adaptación de 51 puntos para mejorar la accesibilidad: 45 rebajes en pasos de peatones, dos elevaciones de acera para eliminar zonas donde se acumulaba agua y cuatro desplazamientos de rejillas para evitar tropiezos.

Remates finales

Una vez concluida estas acciones, se están ejecutando los remates finales, tales como la instalación de bolardos, la colocación de señalización vertical, los acabados en fachadas, el rejuntado de pavimentos y los trabajos de limpieza.

La intervención en Tomás Morales está integrada en el Plan de Asfaltado municipal, que ha supuesto en el último año y medio una inversión superior a 5,1 millones de euros para mejorar el estado de cerca de 70 calles en diferentes barrios de la ciudad.

Superficie viaria en Guanarteme

La Concejalía de Vías y Obras está actualmente en fase de estudio de las ofertas para una nueva actuación del Plan de Asfaltado que permitirá mejorar superficie viaria en Guanarteme, Alcaravaneras y Escaleritas, con una inversión de 2,8 millones de euros.

Esta licitación incorpora intervenciones de repavimentación y mejoras de accesibilidad mediante rebajes de acera y pavimento podotáctil para facilitar el tránsito de personas con movilidad reducida o discapacidad visual. Esta ampliación permitirá que el Plan de Asfaltado alcance una inversión acumulada de 8 millones de euros y permita actuar en más de un centenar de calles de los cinco distritos de la ciudad.