La embarcación se encontraba a 250 millas al oeste de La Palma y fue trasladada a Tenerife en septiembre de 2024

Fachada Audiencia Nacional.

La Audiencia Nacional ha impuesto por conformidad penas de diez años de cárcel a dos de los seis tripulantes de una embarcación en la que se encontraron 430 kilos de cocaína que fue trasladada al puerto de Santa Cruz de Tenerife.

El resto acepta cumplir 9 años y tres meses. Además del pago para todos ellos de dos multas que suman 70 millones a cada uno, según la sentencia.

La Audiencia los considera responsables de un delito contra la salud pública de sustancia que causa grave daño a la salud. Con una cantidad de notoria importancia y extrema gravedad por la utilización de una embarcación como medio de transporte.

La Fiscalía solicitaba inicialmente penas de trece años y medio para dos de ellos y 12 para el resto. Así como dos multas de 51 millones para cada uno. Pero finalmente se llegó a un acuerdo de conformidad entre las partes en la vista celebrada a finales de noviembre.

Operación Pascalino 2024

El 20 de septiembre de 2024, en la operación Pascalino 2024, funcionarios de Vigilancia Aduanera española y de la Aduana francesa detectaron una embarcación sospechosa que se encontraba a unas 250 millas al oeste de la isla de La Palma.

A partir de entonces establecieron un control sobre la misma lo que permitió determinar que era un pesquero de origen caribeño-sudamericano que se encontraba a la deriva, con rumbo errático sin ninguna otra embarcación en un amplio rango de distancia.

Tampoco se pudo observar que la nave enarbolara pabellón alguno. Por lo que el 23 de septiembre sobre las 9 horas cuando estaba a unas 270 millas al norte de La Palma, los agentes se acercaron al barco para verificar la nacionalidad real, tal y como se recoge en la legislación contra el tráfico de estupefacientes.

Entonces se comprobó que llevaban 20 fardos. En su interior se encontraban cien kilos de cocaína con una pureza del 85 %. Y otros 400 kilos con un 86%. En total 430 kilos netos que hubiesen alcanzado un valor de casi 18 millones tras su venta.

Los procesados fueron detenidos el día 23 de septiembre de 2024. Estaban en situación de prisión provisional por esta causa desde el 24 de septiembre de 2024 hasta el momento del juicio cuando reconocieron su culpabilidad y aceptaron las penas impuestas.