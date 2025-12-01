El presidente Clavijo defiende en el I Congreso de Vivienda de Canarias que su Ejecutivo está haciendo todos los esfuerzos para “que los canarios y canarias puedan acceder a una vivienda sin hipotecar su futuro”

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, han inaugurado este lunes el I Congreso de Vivienda de Canarias, un encuentro que reunirá esta semana a administraciones públicas, expertos, entidades y agentes del sector, en un contexto marcado por el liderazgo del Ejecutivo canario en la mayor transformación de las políticas de vivienda de la última década.

Canarias lidera la mayor trasformación de la política de vivienda de la última década. En la imagen que ha cedido el Gobierno de Canarias, el presidente Fernando Clavijo inaugurando el I Congreso de Vivienda de Canarias.-

El presidente señaló que este Congreso ha nacido con el propósito de analizar y compartir soluciones reales para seguir avanzando en la política de vivienda en Canarias. Así, en su intervención subrayó que la política de vivienda en Canarias se está abordando desde tres ópticas fundamentales: garantizar vivienda para los canarios, asegurar que puedan acceder a ella en función de sus recursos, y evitar que las familias destinen más del 30–35% de sus ingresos a pagarla, lo que supone “una línea roja para prevenir la exclusión social”.

En esta línea, insistió en que “todo el trabajo y desvelo del Gobierno de Canarias va a orientarse a que los canarios y canarias puedan acceder a una vivienda, en propiedad o en alquiler, sin hipotecar su futuro”.

El presidente defendió la necesidad de intervenir tanto en la oferta como en la demanda del mercado. En la oferta, recordó medidas como la aprobación de tres decretos ley para agilizar la construcción, la movilización de suelo, el impulso a más de 2.000 nuevas viviendas públicas y la modificación de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) aprobada en el Congreso de los Diputados para destinar inversión privada a vivienda habitual.

Medidas pioneras en España

En la demanda, Clavijo anunció medidas pioneras en España que permitirán a los ayuntamientos limitar la compraventa de viviendas a usos residenciales, evitando la presión especulativa en zonas tensionadas.

En este sentido, aseguró que “nos llamaron locos cuando dijimos que había que intervenir también en la demanda. Hoy demostramos que es posible y que ya lo están haciendo ciudades europeas como Ámsterdam, Berlín o Múnich.

El presidente Clavijo sostuvo que el Gobierno de Canarias “no promete milagros, sino trabajo, planificación y acuerdos, destacando que ya se está negociando con entidades financieras para que los jóvenes no tengan que aportar el 20% inicial que hoy les impide acceder a una hipoteca”.

Asimismo, el presidente apeló a evitar la confrontación. En este sentido, aseguró que “la política no puede contaminar este reto. Necesitamos que todos arrimemos el hombro para que quienes viven aquí tengan derecho real a una vivienda.”

«Cambio profundo» los dos últimos años

Por su parte, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha destacado que, durante los dos últimos años, Canarias ha realizado “un cambio profundo” en la forma de afrontar sus retos estructurales en materia de vivienda.

En este sentido, ha afirmado que el Ejecutivo “ha impulsado una política seria, estratégica y basada en la planificación, que ha permitido reactivar promociones públicas después de años de inactividad y movilizar la mayor inversión en vivienda de la historia del archipiélago y ofrecer respuestas reales a canarios y canarias que habían encontrado barreras para acceder a un hogar”.

El consejero ha insistido en que el problema de la vivienda “se fue gestando durante años, en un contexto de crecimiento de la demanda, falta de planificación y escasa reacción mientras el mercado cambiaba a gran velocidad, algo que hemos conseguido frenar, dando pasos que no se habían dado hasta ahora”.

Modificación de la Ley de Vivienda

Además, Rodríguez ha anunciado que el Gobierno de Canarias “antes de que termine la legislatura presentará una modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias”. En esta línea, ha explicado que la Ley de 2003 requiere de una revisión puesto que “la Canarias de hace dos décadas poco tiene que ver con la actualidad”.

Asimismo, ha anunciado la puesta en marcha del proyecto piloto de la ‘Bolsa de Vivienda en Alquiler Asequible’, orientado a incorporar viviendas vacías de propietarios particulares al mercado del alquiler con precios limitados y condiciones equilibradas.

El consejero ha explicado que esta iniciativa, que se desarrollará junto a Visocan y la Asociación Provivienda, ofrecerá garantías, incentivos y acompañamiento tanto a propietarios como a inquilinos, permitiendo activar viviendas en desuso y facilitar alquileres entre un 20% y un 25% por debajo del precio de mercado, entre otros.

Proyecto piloto

En este sentido, ha destacado que “el programa contribuirá a ampliar la oferta disponible y a atender a personas inscritas en el Registro de Demandantes de Vivienda de Canarias, cuyos ingresos no sean suficientes para abonar la renta. Comenzaremos con dos experiencias piloto en Gran Canaria y Tenerife, y esperamos extenderlo al resto de islas según los resultados”.

Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, en el acto inaugural del congreso. Imagen del Gobierno de Canarias.

Para finalizar, el consejero ha asegurado que Canarias “se ha movido y se está moviendo con ambición, planificación y compromiso con los canarios y canarias”, recordando que el Ejecutivo ha combinado medidas rápidas como el Bono Alquiler Joven, las Ayudas al Alquiler general o los incentivos fiscales, con cambios estructurales de mayor impacto, como los decretos de medidas urgentes en materia de vivienda y de agilización administrativa, la Vivienda Asequible Incentivada, la movilización de la vivienda vacía o el uso de la inversión de la RIC para ampliar la oferta de viviendas en el mercado de alquiler habitual.

En esta línea, ha señalado que “gracias a estas decisiones, Canarias ha logrado avanzar en dos años más que en la última década en materia de vivienda. Lo fácil es decir que no se ve nada; lo responsable es entender que el problema de la vivienda se resuelve con planificación, inversión sostenida y decisiones valientes”.