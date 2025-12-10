ES NOTICIA

María Corina Machado no recogerá el Premio Nobel de la Paz en Oslo

RTVC / Europa PRESS
El Instituto Nobel asegura que Machado no está en Oslo y que el galardón lo recogerá su hija

La líder opositora presenta el 'Manifiesto de Libertad' para establecer un gobierno de transición en Venezuela sin Nicolás Maduro
La líder opositora venezolana María Corina Machado no recogerá este miércoles en Oslo el Premio Nobel de la Paz 2025, galardón con el que el Comité Noruego ha querido reconocer su «incansable esfuerzo» para favorecer una transición política en el país latinoamericano.

«Lamentablemente, (Corina) no se encuentra en Noruega ahora. Y no estará en el escenario del Ayuntamiento de Oslo a las 13.00 de hoy, cuando comience la ceremonia», ha confirmado el director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, a la cadena de televisión noruega NRK.

Harpviken ha asegurado que «no sé dónde está ahora, y hay buenas razones para ello«, alegando que Venezuela es «un régimen represivo que está dispuesto a utilizar absolutamente todos los medios contra la oposición».

Bajo amenaza de muerte

«Simplemente vive bajo la amenaza de muerte del régimen. Esa amenaza también se aplica cuando está fuera del país, tanto por parte del régimen como de los amigos del régimen en todo el mundo», ha agregado, apuntando a cuestiones logísticas que impiden a la opositora viajar hasta el país europeo, de acuerdo a NRK.

Se prevé que sea la hija de Machado, Ana Corina Sosa, quien reciba el premio en nombre de su madre en Oslo, donde ya se encuentra el excandidato presidencial Edmundo González, entre otros representantes de la oposición venezolana.

El Comité Noruego reconoció el pasado 10 de octubre con el premio Nobel de la Paz a la opositora por su «incansable esfuerzo» para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición «justa y pacífica» de «la dictadura a la democracia».

El jurado determinó que Machado, a la que definió como «una figura de unidad en una oposición política que antes estaba dividida», se ha visto «obligada a vivir escondida» y permanece dentro de Venezuela, «una decisión que ha inspirado a millones» de personas.

