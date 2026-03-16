Costa Adeje Tenerife vs Atlético de Madrid. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este martes 17 de marzo. Partido correspondiente a la vuelta de la semifinal de la Copa de la Reina. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Costa Adeje Tenerife y Atlético de Madrid se enfrentan este martes 17 de marzo, a las 19:00 (hora canaria) en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. El encuentro corresponde a la vuelta de la semifinal de la Copa de la Reina.

Costa Adeje Tenerife vs Atlético de Madrid | Vuelta Semifinal Copa de la Reina 25-26

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras ganar por 4-0 al Levante Femenino. El equipo se encuentra en la cuarta posición de la tabla de la Liga F.

Por su parte, el Atlético de Madrid ganó en su partido de liga ante el DUX Logroño. El conjunto colchonero se encuentra sexto con 35 puntos, cuatro menos que el Costa Adeje Tenerife.

Últimos enfrentamientos H2H entre Costa Adeje Tenerife y Atlético de Madrid

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos el Costa Adeje Tenerife había ganado uno de ellos y el Atlético de Madrid ha ganado tres, habiendo empatado el otro. Las tinerfeñas han ganado tres de sus últimos cinco partidos, habiendo perdido los otros tres. Sin embargo, el equipo madrileño llega al encuentro habiendo ganado dos de sus últimos cinco partidos, perdiendo otros dos y empatando el otro.

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