Costa Adeje Tenerife vs Granada Femenino. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 16 de noviembre. Partido correspondiente a la J11 de la Liga F Moeve. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Costa Adeje Tenerife vs Granada Femenino se enfrentan este domingo 16 de noviembre, a las 12:00 horas (hora canaria) en el Estadio Heliodoro Rodríguez López. El encuentro corresponde a la jornada 11 de LaLiga F Moeve.

Costa Adeje Tenerife vs Granada Femenino | J11 Liga F

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras ganar por 0-2 al Madrid CFF en su casa. El equipo de Eder Maestre se encuentra la quinta posición de la tabla.

Por su parte, el Granada perdió su último partido. El equipo se encuentra noveno a 7 puntos de las tinerfeñas.

Posiciones en la clasificación del Costa Adeje Tenerife y Granada Femenino

En la clasificación, el Tenerife es quinto con 19 puntos, siete por encima del Granada. Por su parte, el equipo andaluz ocupa la novena posición, con 12 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre el Costa Adeje Tenerife y Granada Femenino

En los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos equipos el Granada a ganado tres de ellos y el Tenerife solamente uno. El equipo tinerfeño llega al encuentro con un balance de tres partido ganado, otro perdido y otro empatado. Sin embargo, el equipo andaluz llega a este enfrentamiento tras haber ganado un partido, perdido dos y empatado otros dos.

Alineaciones del Costa Adeje Tenerife y Granada Femenino

