El Dreamland Gran Canaria pierde el último amistoso contra el Covirán Granada por 97-88. Un partido a puerta cerrada disputado en el Palacio de Deportes de Granada.

En el primer tiempo, el partido estuvo igualado hasta el minuto 7, con 18-19, poco después los granadinos se despegaron del marcador. Los de Lakovic se quedaron atrás, aunque lucharon hasta el final para imponerse a los andaluces.

Jovan kljajic fue uno de los jugadores más destacados del encuentro con 29 puntos, y por parte del Dreamland, Louis Labeyrie y Mike Tobey, este último con 14 puntos.

El Dreamland Gran Canaria pudo acortar distancias en el segundo tiempo pero sin adelantarse a los granadinos.

Último cuarto

A diez minutos para la finalización del partido, el Dreamland Gran Canaria se iba acercando al marcador, reduciendo distancias, con 74-62, al final del tercer cuarto.

Los locales aguantaron la presión de los grancanarios y se adelantaron en el marcador, reduciendo distancias hasta el 97-88.

El próximo partido de los de Lakovic será con el Real Madrid en el primer partido de la liga.

