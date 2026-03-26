La consejera afirmó que hay falta de previsión por parte del Ministerio de Transportes y el de Turismo

Jessica de León, consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, aseguró este jueves que la gestión del control de pasaportes en el aeropuerto Tenerife Sur es «insostenible», algo que ha extendido también a Fuerteventura y Lanzarote.

De León ve «insostenible» la gestión de pasaportes en Tenerife Sur y exige refuerzos / Archivo RTVC

En respuesta a una pregunta de Vox en comisión parlamentaria comentó que trasladó su malestar el ministro de Turismo, Jordi Hereu, debido a la «falta de previsión» tanto del Ministerio de Transportes como del Ministerio del Interior.

En su opinión, lo que se debería haber hecho es «reforzar» la red de aeropuertos en Canarias por parte del Ministerio del Interior «en previsión de que esas máquinas no funcionaran» a raíz de los cambios impuestos a raíz del ‘Brexit’.

Inseguridad jurídica para la vivienda vacacional

Por otra parte, de León insistió en que el real decreto estatal sobre el registro único de arrendamientos y la ventanilla digital genera “inseguridad jurídica total” para los pequeños propietarios de vivienda vacacional en las islas.

En comisión parlamentaria, De León recordó que el Ejecutivo autonómico recurrió ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 1312/2024 al considerar que invade competencias autonómicas, crea un doble registro y “genera inseguridad jurídica en el pequeño propietario”.

Según expuso, el sistema estatal establece una duplicidad entre el registro autonómico, que otorga legalidad a las viviendas, y un segundo registro vinculado a los registradores, necesario para su comercialización en plataformas.

De León alertó además de que el decreto introduce nuevas obligaciones, como la comunicación de las reservas anuales, cuyo incumplimiento conlleva la baja automática en los registros estatales y, por tanto, la imposibilidad de comercializar las viviendas.