Raya ha subrayado la necesidad de «recuperar la planificación y las políticas útiles frente a la improvisación del actual gobierno»

En la imagen, la secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya.

La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, cree que la isla está «cansada de las colas en las autopistas». Así como, de «tener que elegir entre llevar la nevera o pagar el alquiler» y de un equipo de gobierno en el Cabildo «más pendiente de la foto que de mejorar la vida de la gente«.

Secretaria del PSOE

Un análisis que ha hecho este sábado durante su intervención en el comité insular del PSOE, cuya idea es «compartir diagnóstico, ideas y propuestas que refuercen un proyecto sólido y de mayoría progresista, capaz de responder a los problemas reales de la ciudadanía tinerfeña», informa el partido en un comunicado.

Raya ha subrayado la necesidad de «recuperar la planificación y las políticas útiles frente a la improvisación del actual gobierno» y ha reivindicado que «lo poco que se ha planificado o licitado en estos dos años lo pusimos en marcha nosotros».

Transporte público

Ha arremetido contra la gestión del transporte público por parte de CC y PP, que «es hoy un desastre, con guaguas y tranvías masificados y sin mejoras reales».

También se ha referido a la «situación crítica» de la sanidad pública en Tenerife, con «saturación de los servicios hospitalarios y falta de planificación por parte del Gobierno de Canarias y del Cabildo».

Socialistas tinerfeños

La líder de los socialistas tinerfeños ha anunciado que impulsará grupos de trabajo abiertos a personas de fuera del partido, con el objetivo de «sumar talento, escuchar nuevas ideas y enriquecer el debate político».

En su discurso, Tamara Raya ha subrayado también que la vivienda “no puede ser un lujo, debe ser un derecho”, y ha lamentado que en Canarias no se esté aplicando la ley estatal que «permite controlar los precios y ofrecer estabilidad a las familias«.

Materia de sostenibilidad

En materia de sostenibilidad, ha reclamado la aplicación de una «tasa turística justa«.

«Mientras nosotros planteamos una ecotasa para proteger el territorio, Rosa Dávila propone un ‘céntimo turístico’ improvisado y sin sentido», ha criticado.

El secretario de Organización del PSOE de Tenerife, Óscar Olave, ha puesto de relieve que la ejecutiva insular ha apostado por acercar el partido a todo el territorio, celebrando sus reuniones en diferentes municipios de la isla.

«No son los mismos los problemas del Norte, del Sur, del Oeste o de la Isla Baja. Es muy importante conocer las realidades específicas y apoyar a las compañeras y compañeros, tanto a quienes están gobernando como, muy especialmente, a quienes están en la oposición«, ha señalado Olave.