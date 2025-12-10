En el interior del Hotel Callao Sport permanecían una treintena de personas que han llegado a superar las 300 durante casi un año

Vídeo RTVC.

La Guardia Civil accedía esta mañana de miércoles a una de las habitaciones del Hotel Callao Sport en el sur de Tenerife para culminar el desalojo de las personas que aún se encontraban en su interior.

Un desalojo que se ha producido sin incidentes y que se pone fin a casi un año de ocupación.

Fachada del Hotel Callao Sport.

Este miércoles se ha cumplido el plazo de un mes fijado por la Audiencia Provincial de Tenerife para desalojar el Hotel Callao Sport. Quedaban en su interior treinta personas. Llegaron a ser casi 300 en total.

La Guardia Civil se desplegaba desde primera hora para ejecutar un desalojo que se ha desarrollado sin incidentes.