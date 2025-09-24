Desmantelan una plantación de marihuana en Telde

La Policía Nacional detiene a un hombre por tráfico de drogas y desmantela una plantación de marihuana en Telde

La Policía Nacional intervino cerca de 600 plantas de marihuana en dos inmuebles de Telde. Policía Nacional.

La Policía Nacional detiene a un hombre en Telde con 567 plantas de marihuana como presunto autor de un delito por tráfico de drogas. En la operación intervinieron dos inmuebles con el cannabis y objetos para la manipulación de la droga.

El presunto autor de un delito contra la salud pública tenía la plantación en una finca rústica del barrio de Jinámar. Los policías comenzaron la investigación el 16 de septiembre y después establecieron un dispositivo de vigilancia.

Registro de la finca

El detenido tenía una finca con más de 100 plantas de cannabis en floración. Policía Nacional.

La Policía Nacional identificó al encausado y lo detuvo cuando accedía a la finca. En el interior localizaron 106 plantas de cannabis en floración. Además, en el registro intervinieron herramientas para el corte y una báscula de precisión.

En otro inmueble del detenido incautaron 461 plantas secas de cannabis y una bolsa con cogollos.

El detenido ha sido puesto a disposición judicial. Con esta operación, los agentes han conseguido neutralizar un centro de producción y almacenamiento de marihuana en la isla.