La asistencia se realizará a través de prestaciones sanitarias, tarjetas de alimentos y medicamentos
El Gobierno de Canarias destinará 4,2 millones de euros para la asistencia a los canarios residentes en Venezuela a través de prestaciones sanitarias, tarjetas de alimentos y medicamentos, tal y como recoge la resolución publicada por el Boletín Oficial de Canarias el pasado 18 de julio.
Para ello, el Ejecutivo autonómico contó con la colaboración de la Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna para la revisión de las solicitudes y documentación, según comunicó el Gobierno regional este jueves en una nota.
En concreto, se destinarán 1,5 millones de euros para prestación sanitaria; 1,8 millones para tarjetas de alimentos y 858.000 euros para las de medicamentos.
Miles de beneficiarios
El director general de Emigración, José Téllez, detalló al respecto que, en cuanto a los receptores, para la cobertura sanitaria se beneficiarán 1.260 personas; de las tarjetas de medicamentos, 3.533 beneficiarias; y de las tarjetas de alimentos, 5.791 personas.
La cobertura sanitaria se ofrece en Venezuela a través de la Fundación España Salud, con la que existe un convenio para llevarla a cabo a través de atención primaria, atención especializada, tratamiento oncológico e intervenciones quirúrgicas, así como medicamentos, según explicó el director general.
Por otra parte, la distribución de las tarjetas de alimentos y de medicamentos se realiza con una empresa especializada a través de tarjetas monedero en la que se ingresa de manera mensual y bimensual, respectivamente, una cantidad durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2025 hasta el 30 de junio de 2026.
Téllez precisó que las entidades canarias en el exterior hicieron posible esta convocatoria al colaborar con el Gobierno de Canarias y ofrecerle sus recursos para facilitar la recogida de solicitudes.