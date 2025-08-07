La asistencia se realizará a través de prestaciones sanitarias, tarjetas de alimentos y medicamentos

El Gobierno de Canarias destinará 4,2 millones de euros para la asistencia a los canarios residentes en Venezuela a través de prestaciones sanitarias, tarjetas de alimentos y medicamentos, tal y como recoge la resolución publicada por el Boletín Oficial de Canarias el pasado 18 de julio.

Destinan 4,2 millones para la asistencia de canarios residentes en Venezuela / Archivo RTVC

Para ello, el Ejecutivo autonómico contó con la colaboración de la Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna para la revisión de las solicitudes y documentación, según comunicó el Gobierno regional este jueves en una nota.

En concreto, se destinarán 1,5 millones de euros para prestación sanitaria; 1,8 millones para tarjetas de alimentos y 858.000 euros para las de medicamentos.

Miles de beneficiarios

El director general de Emigración, José Téllez, detalló al respecto que, en cuanto a los receptores, para la cobertura sanitaria se beneficiarán 1.260 personas; de las tarjetas de medicamentos, 3.533 beneficiarias; y de las tarjetas de alimentos, 5.791 personas.

La cobertura sanitaria se ofrece en Venezuela a través de la Fundación España Salud, con la que existe un convenio para llevarla a cabo a través de atención primaria, atención especializada, tratamiento oncológico e intervenciones quirúrgicas, así como medicamentos, según explicó el director general.

Por otra parte, la distribución de las tarjetas de alimentos y de medicamentos se realiza con una empresa especializada a través de tarjetas monedero en la que se ingresa de manera mensual y bimensual, respectivamente, una cantidad durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2025 hasta el 30 de junio de 2026.

Téllez precisó que las entidades canarias en el exterior hicieron posible esta convocatoria al colaborar con el Gobierno de Canarias y ofrecerle sus recursos para facilitar la recogida de solicitudes.