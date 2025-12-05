El detenido tenía una orden de alejamiento, búsqueda, detención e ingreso en prisión

Detenido en Telde por retener a sus padres en el domicilio y atrincherarse bajo amenazas.

La Policía Nacional intervino en una vivienda de Telde donde un varón, sobre el que pesaba una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión, se encontraba encerrado en el domicilio familiar junto a sus padres. Realizó graves amenazas y mostró una actitud extremadamente violenta.

Los agentes de la Policía Nacional fueron comisionados al lugar tras recibirse un aviso que alertaba de la posible presencia del individuo en el inmueble. Una vez en el lugar, los agentes contactaron con la moradora de la vivienda. Ella confirmó que su hijo estaba en los alrededores pese a tener en vigor una orden de alejamiento respecto a ella por delitos de violencia doméstica.

Mientras los policías realizaban comprobaciones, el hombre apareció en una de las ventanas del domicilio y comenzó a proferir gritos. Dijo que había quitado las llaves de la vivienda y que no permitiría que sus padres salieran. Llegó a amenazar con “reventar una bombona de butano” si los agentes intentaban acceder, manteniendo a sus progenitores retenidos en el interior.

Amenazas

Durante la intervención, el individuo insultó y amenazó en repetidas ocasiones a los agentes. Llegó incluso a subir al alféizar de la ventana con la intención de lanzarse. Ante el evidente estado de alteración y la falta total de obediencia a las instrucciones policiales, se activó el protocolo correspondiente mediante comunicación con la Sala 091. Se pidió la presencia de un negociador especializado de la Policía Nacional.

Las gestiones de negociación se prolongaron durante más de una hora, logrando finalmente que el varón permitiera la salida de sus padres, quienes fueron puestos inmediatamente en zona segura. Tras confirmar la distribución del interior del domicilio, los agentes prepararon el acceso a la vivienda para proceder a la detención.

Poco después, y tras varios intentos fallidos de apertura, el hombre accedió finalmente a abrir la puerta de manera voluntaria. Los policías realizaron la reducción con seguridad, constatando que presentaba restos de sangre en varias zonas de su cuerpo sin que se apreciara en ese momento el origen concreto de las lesiones.

El detenido fue informado de los motivos legales de su detención: una reclamación judicial vigente, un delito de detención ilegal y un delito de quebrantamiento de condena por incumplimiento de la orden de alejamiento.