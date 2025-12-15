ES NOTICIA

La Policía Local detiene a dos hombres por intentar ocupar una vivienda en Arrecife

El suceso ocurrió de madrugada tras la alerta de una vecina y terminó con los arrestados a disposición judicial

La Policía Local de Arrecife, en Lanzarote, detuvo este domingo a dos varones por intentar ocupar una vivienda del municipio, según informó el cuerpo policial. Los hechos ocurrieron pasadas las 07:00 horas, cuando una mujer alertó de golpes y ruidos en una casa colindante.

Varios agentes acudieron de inmediato al inmueble señalado tras recibir la llamada de aviso vecinal. En el lugar, comprobaron que la puerta estaba reventada y que el acceso presentaba claros signos de forzamiento.

Los policías requirieron durante 30 minutos a los ocupantes para que abandonaran la vivienda. Los dos varones ignoraron las indicaciones, y uno mostró una actitud intimidatoria con un objeto contundente.

Intervención en el interior del inmueble

Ante la negativa reiterada, los agentes decidieron acceder al interior de la vivienda. Dentro, localizaron a los dos hombres atrincherados en una de las habitaciones del inmueble.

La actuación policial permitió inmovilizar a ambos individuos sin que se produjeran daños personales. Los detenidos carecían de documentación que acreditara su identidad o situación administrativa.

Diligencias judiciales

Los agentes trasladaron a los arrestados a dependencias de la Policía Nacional para verificar sus identidades. El procedimiento busca esclarecer su situación administrativa y continuar las diligencias.

Finalmente, la Policía puso a los detenidos a disposición judicial. El caso quedó en manos del Juzgado de Instrucción número 1 de Arrecife para resolver su situación legal.

