El ala-pívot francés cuenta con experiencia en el baloncesto español tras jugar cuatro temporadas en el Valencia Basket

El nuevo ala-pívot del Dreamland Gran Canaria, Louis Labeyrie, aseguró este miércoles en su presentación que llega al club claretiano para «dar todo mi esfuerzo e intentar ganar» y con la convicción de trabajar para adaptase a sus compañeros: «Soy un facilitador del juego».

Louis Labeyrie llega al Dreamland Gran Canaria con la idea de ser «un facilitador del juego» / Imagen del Dreamland Gran Canaria

En su puesta de largo como jugador amarillo, el francés admitió que su intención este mercado era regresar a España, donde militó cuatro temporadas en el Valencia Basket, por lo que al recibir la llamada de Sitapha Savané y Andrew Albicy, que le presentaron «una oferta interesante«, no dudó en sumarse al proyecto de Jaka Lakovic.

Precisamente, el capitán del Dreamland Gran Canaria es uno de los mejores amigos de Labeyrie, por lo que destacó que con su relación y su capacidad de mezclar en el juego le irá bien al club en su objetivo de alcanzar la final a cuatro de la Liga de Campeones, los play-off de Liga Endesa y acceder a la Copa del Rey.

Expectativas para la nueva temporada

Tras una etapa en Rusia, en las filas del Unics Kazán, el ala-pívot galo regresa al baloncesto español después de vivir en un sistema de juego que «se centra mucho en el uno contra uno», por lo que suma así una nueva experiencia y que cree le dará mayor adaptabilidad a cualquier sistema que proponga el entrenador esloveno.

Por su carácter y bagaje en el baloncesto de máxima élite, se espera que Labeyrie sea uno de los líderes del vestuario claretiano, aunque el francés abogó por no pensar mucho en ser un estilete, sino en «conseguir de manera colectiva» los objetivos del Dreamland Gran Canaria a través de la fuerza del vestuario.

En el juego interior, el francés coincidirá en pista con Mike Tobey, un viejo conocido de su etapa en Valencia, y con el que afirmó que compaginarán gracias a la movilidad del estadounidense y su capacidad para ocupar espacios en la pintura o en la línea de tres: «Mike es un buen tío, nunca hace ruido pero lo da todo».

El presidente del Dreamland Gran Canaria, Sitapha Savané, resaltó que Louis Labeyrie es «un ejemplo de jugador de baloncesto que no cae en los estereotipos» que se suma al Gran Canaria en «una edad perfecta» donde es capaz de manejar el conocimiento del juego, su físico sigue vigente y posee la experiencia de jugar «al máximo nivel en Euroliga y la selección francesa».