Dreamland Gran Canaria se juega el pase a cuartos ante Umana Reyer Venezia este miércoles a las 20:00h en el Gran Canaria Arena

El Dreamland Gran Canaria se la juega a vida o muerte en la BKT EuroCup. Imagen: Dreamland Gran Canaria

La BKT EuroCup entra en su fase decisiva, y el Dreamland Gran Canaria se enfrenta a un desafío mayúsculo. Este miércoles, el conjunto insular buscará su billete a los cuartos de final ante el Umana Reyer Venezia en un encuentro sin margen de error. Con el apoyo de su afición, los de Jaka Lakovic intentarán dar un paso más en la competición y mantenerse en la lucha por el título.

El equipo canario llega a este compromiso tras caer en la Liga Endesa frente al Real Madrid (54-69), en un partido donde no logró imponer su ritmo. Esta derrota supone la décima en la competición doméstica y evidencia la necesidad de recuperar su mejor versión. En casa, los números no han sido alentadores, con seis derrotas en los últimos siete partidos, sin contar la victoria en Copa del Rey ante Valencia Basket. Por ello, el Dreamland Gran Canaria necesitará no solo un gran rendimiento en la cancha, sino también el respaldo incondicional de la Marea Amarilla en las gradas.

Un rival peligroso y en racha

El Umana Reyer Venezia, dirigido por Neven Spahija, llega a la isla en plena forma tras encadenar tres victorias consecutivas. Los venecianos finalizaron la fase de grupos en la sexta posición del grupo B con un balance de 10 triunfos y 8 derrotas. Han logrado imponerse a equipos de peso como Hapoel Bank Yahav Jerusalem y Valencia Basket.

El conjunto italiano cuenta con jugadores clave como Tyler Ennis, quien promedia 13.4 puntos, 3.4 rebotes y 4.6 asistencias por partido, y Mfiondu Kabengele, con una media de 15.9 puntos, 9.5 rebotes y 23.5 de valoración. Su solidez y experiencia en la competición lo convierten en un rival muy peligroso para los canarios.

Un reto histórico para el Gran Canaria

El historial de enfrentamientos entre ambos equipos favorece a los italianos, que se llevaron la victoria en los dos partidos disputados en 2022, tanto en Venecia como en Gran Canaria. Ahora, los de Lakovic tienen la oportunidad de romper esa mala racha en el mejor momento posible.

Este miércoles a las 20:00h, Dreamland Gran Canaria y Umana Reyer Venezia se juegan el todo por el todo. Un duelo a vida o muerte donde solo uno continuará su camino en la BKT EuroCup.