Dreamland Gran Canaria vs Barcelona. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 23 de noviembre. Partido correspondiente a la J8 de la Liga Endesa. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Dreamland Gran Canaria vs Barcelona se enfrentan el 23 de noviembre a partir de las 18:00 (hora canaria) en el Gran Canaria Arena. Partido correspondiente a la jornada 8 de la Liga Endesa.

Dreamland Gran Canaria vs Barcelona | J8 Liga Endesa

El equipo grancanario se encuentra en la octava posición de la clasificación mientras que el conjunto catalán es noveno en la liga nacional. El Granca perdió en la jornada 7 contra el Joventut. Mientras que el equipo barcelonés llega al encuentro tras ganar al Bakonia en casa.

Posiciones en la clasificación de Dreamland Gran Canaria y Barcelona

En la clasificación, el Dreamland Gran Canaria se encuentra en octava posición. En cambio, el Barcelona ocupa la novena posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre el Dreamland Gran Canaria y Barcelona

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos todos los ha ganado el Barcelona.

