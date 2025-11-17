ES NOTICIA

Directo
InicioDeportesBaloncesto

Dreamland Gran Canaria vs Barcelona | J8 Liga Endesa 25-26

Andrea Aragones Puado
Andrea Aragones Puado

Dreamland Gran Canaria vs Barcelona. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este domingo 23 de noviembre. Partido correspondiente a la J8 de la Liga Endesa. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Dreamland Gran Canaria vs Barcelona se enfrentan el 23 de noviembre a partir de las 18:00 (hora canaria) en el Gran Canaria Arena. Partido correspondiente a la jornada 8 de la Liga Endesa.

Dreamland Gran Canaria vs Barcelona | J8 Liga Endesa

El equipo grancanario se encuentra en la octava posición de la clasificación mientras que el conjunto catalán es noveno en la liga nacional. El Granca perdió en la jornada 7 contra el Joventut. Mientras que el equipo barcelonés llega al encuentro tras ganar al Bakonia en casa.

Posiciones en la clasificación de Dreamland Gran Canaria y Barcelona

En la clasificación, el Dreamland Gran Canaria se encuentra en octava posición. En cambio, el Barcelona ocupa la novena posición.

Últimos enfrentamientos H2H entre el Dreamland Gran Canaria y Barcelona

En los cinco últimos enfrentamientos entre ambos equipos todos los ha ganado el Barcelona.

Te puede interesar:

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Basket Zaragoza vs La Laguna Tenerife | J8 Liga Endesa 25-26

Alberto Rodríguez apuesta por «diversificar la economía en Canarias»

Costa Adeje Tenerife vs Atlético de Madrid | J12 Liga F

Cultural Leonesa vs Málaga CF: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga Hypermotion 25-26

CD Coria vs Las Palmas Atlético | J12 Segunda Federación

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025