Ecologistas en Acción, en la isla de Lanzarote, ha pedido retirar las rutas de buggies por las calles de Teguise. El consistorio, ya planteó en su momento, una modificación a una normativa de 2011 para restringir su acceso a los caminos de tierra. Por su parte, los ecologistas quieren sacar estos vehículos de las vías urbanas.

Ruidos y contaminación

Afirman que el objetivo no es otro que el de proteger elementos medioambientales y paisajísticos, así como los caminos rurales del municipio. Del mismo modo reiteran que la actividad turística con buggies se realiza frecuentemente en caravanas con los ruidos y la contaminación que esto genera. Por esta razón, el colectivo ecologista se opone al turismo activo motorizado.

De permitirse, aseguran, no deberían ser caravanas de quads, sino actividades de como máximo tres vehículos, siempre sobre asfalto y fuera de los núcleos de población.

La modificación tampoco ha gustado a la plataforma ‘no al cierre de caminos’. Consideran que la medida restringe su libertad de circulación y que no distingue entre empresas turísticas y usuarios particulares.