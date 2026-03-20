El espacio de La Radio Canaria pondrá el foco este sábado 21, a las 06:00 horas, en la defensa de los derechos de las mujeres y niñas migrantes

El programa ‘El Alpende’ de La Radio Canaria se suma este mes de marzo a la agenda global por la igualdad con una edición especial dedicada al Festival Internacional Grito de Mujer este sábado 21 de marzo, a partir de las 06:00 horas, centrando su enfoque en la defensa de los derechos de las mujeres y niñas migrantes.

‘El Alpende’ dedica una edición especial al Festival Internacional Grito de Mujer.

Bajo la dirección y presentación de Leny González, el espacio se adentrará en este movimiento sociopolítico y cultural, fundado por la escritora dominicana Jael Uribe que cuenta con el respaldo de Generación Igualdad de ONU Mujeres y la Comisión Interamericana de Mujeres, para explorar cómo la música, la poesía y la narrativa pueden levantar conciencia y celebrar la resiliencia.

En este encuentro, ‘El Alpende’ abrirá sus puertas a dos mujeres que, desde frentes distintos, luchan por el mismo objetivo como son Ana Cendrero, coordinadora de Grito de Mujer en Gran Canaria, que desgranará cómo este proyecto ha logrado tejer una red de eventos solidarios en más de 30 países, visibilizando las distintas formas de violencia que enfrentan mujeres y niñas.

Junto a ella estará Virginia Ruiz, música, poeta y psicóloga en la Asociación Opción 3 y conocida artísticamente como ‘La Niña de La Calle’, que encarna la fusión perfecta entre arte y activismo y cuyo testimonio será vital porque compartirá la cruda realidad a la que se enfrentan las menores en el programa Alondra -especializado en adolescentes en riesgo de explotación sexual- y los nuevos retos de la intervención psicológica con adolescentes migrantes.

Agende del festival en Las Palmas

Durante la entrevista, las invitadas adelantarán los detalles de la intensa programación del festival en Las Palmas, que está fechada para el día 24 de marzo, a las 17:00 horas, con una jornada de lecturas dramatizadas y debate en la Facultad de Ciencias de la Educación de la ULPGC; un gran encuentro literario-musical con 23 autores y música en directo el 25 de marzo, a las 18:00 horas, en la Biblioteca Pública del Estado y un acto de clausura que combinará una charla informativa con intervenciones artísticas para cerrar este mes de activismo el día 31 de marzo, a las 18:30 horas, en la Casa de Colón.

Además de la palabra, la música será la gran protagonista de esta emisión ya que los oyentes podrán disfrutar de la voz de Jael Uribe, Sara Brito y Virginia Ruiz.

Con este especial, ‘El Alpende’ refuerza su compromiso en la defensa de la dignidad, la esperanza los derechos de las mujeres y niñas migrantes, apostando por la información contrastada y la pedagogía.