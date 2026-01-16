‘El Alpende’ recibe al saxofonista cubano Angelo Candelario

El programa de La Radio Canaria charla con este músico sobre Migración y Música

Este sábado día 17 de enero a las 06:00 horas la cita es con ‘El Alpende‘, de La Radio Canaria, donde Leny González conversa con Ángelo Candelario, virtuoso saxofonista cubano. Su trayectoria vital y profesional marcan el tono de la conversación con el telón de fondo de una dura travesía como migrante, la incertidumbre posterior y la música siempre como única patria.

«Hay entrevistas que se preparan con bolígrafo y papel y otras que se escriben directamente con el corazón. La de esta semana pertenece a las segundas», avanza Leny González, responsable de ‘El Alpende’, antes de añadir que los oyentes preparen sus sentidos porque «vamos a recibir una visita que promete agitar conciencias y acariciar los oídos».

La vida en una funda

Y eso es más que probable porque Ángelo Candelario tuvo que meter su vida en una funda de instrumento y cruzar el Atlántico y su charla en El Alpende versará sobre algo más que corcheas y ritmos latinos: “vamos a hablar de la vida cuando esta se pone difícil. No es solo una entrevista a un músico, es una charla sobre derechos humanos, sobre la valentía de empezar de cero y sobre la dignidad”, apostilla Leny González.

El saxofonista cubano Angelo Candelario junto a Leny González, (El Alpende), en la sede de La Radio Canaria

Música frente a incertidumbre

La realidad de Cuba; el «duelo migratorio» y su maleta invisible, que pesa más que ninguna otra; la situación actual de su país en un momento donde los titulares de medio mundo vuelven a ser dramáticos; el sentir de la calle en la isla caribeña y el de la diáspora…, son algunos de los asuntos que se abordan en esta charla con el saxofonista cubano y que pueden resumirse en la pregunta que Leny González le lanza: «¿Cómo se crea Arte cuando el futuro de tu tierra pende de un hilo?».

Y como cierre de esta conversación, el ‘El Alpende‘ celebra el éxito que ha sonreído a Angelo Candelario en Canarias, su acomodo en las Islas y sus proyectos con visión de futuro. Y, por supuesto, micro para su saxofón. Angelo Candelario regala a la audiencia de La Radio Canaria una interpretación en directo que promete ser el momento, quizá, más emotivo de la temporada.