El amor en tiempos de redes, en ‘Siempre nos quedará París’

El programa de la Radio Canaria invita a reflexionar sobre las complejidades de las relaciones amorosas con las redes sociales como telón de fondo

Este lunes 14 de abril, a partir de las 22:00 horas, el programa ‘Siempre nos quedará París‘ de la Radio Canaria, se adentra en «el amor en tiempos de redes» explorando el impacto de la sobreexposición digital en las parejas y sus consecuencias.

Encabezado por la periodista Rosa Vidal, el programa contará en directo con las opiniones de los siguientes expertos: Abimael Clavijo, psicólogo; Quico Rivera, neuro-científico y psicólogo; Chema Blanco, periodista; Carmen Rivero, doctora; y Carlos G. Almonacid, experto en Inteligencia Emocional.

La era de la exposición constante

En la era de las redes sociales, compartir nuestra vida se ha convertido en una práctica habitual. Desde fotos de vacaciones o de cualquier instantánea que refleje los momentos más felices o divertidos de nuestra vida con el fin de proyectar una imagen idealizada de nosotros mismos. Instagram y otras plataformas han transformado la forma en que interactuamos con el mundo. Pero, ¿Qué sucede cuando llevamos nuestra relación de pareja a este escenario de exposición constante?

Inseguridad enmascarada tras las publicaciones

Según los expertos, el amor en tiempos de redes sociales nos enfrenta a nuevos retos que no siempre son fáciles de manejar. El programa abordará un estudio publicado por la plataforma Ethic que revela que las parejas que exponen en exceso su vida amorosa en redes sociales tienden a ser menos felices. Aunque las fotos y los mensajes románticos publicados pueden parecer una muestra de amor, los psicólogos advierten que, en muchos casos, esconden inseguridades. Este comportamiento a menudo busca la validación externa en forma de «me gusta» o comentarios, lo que puede desviar la atención de la relación real hacia la aprobación social.

La delgada línea de la infidelidad digital

Además, se abrirá un debate sobre el concepto de infidelidad en el mundo tecnológico, cuando hablamos de la comunicación en chats, likes a otras personas, intercambio de fotos, etc. ¿Es más fácil ser «infiel digitalmente»? ¿Quién define y delimita la delgada línea que separa mantener la privacidad de relaciones secretas (aunque no existan citas físicas)? ¿Lo determina la propia pareja? Y si uno de los miembros no tiene toda la información de lo que pasa «al otro lado», ¿se puede considerar deslealtad?

El impacto en la confianza

‘Siempre Nos Quedará París’ explorará cómo las plataformas pueden facilitar la interacción y la comunicación, pero también crear falsas expectativas y potenciar la desconfianza. Por ello es clave establecer unos límites entre la privacidad y la libertad individual.

Otro desafío es el impacto que las redes sociales pueden tener en la confianza de la pareja. El acceso a perfiles, publicaciones e interacciones puede despertar celos o dudas sobre la fidelidad. En tiempos en los que buscamos la aprobación y afectividad social mediante «likes», recibir comentarios en una foto, mensajes privados o incluso el tiempo dedicado a estas plataformas pueden subir la autoestima pero al mismo tiempo pueden convertirse en motivo de discusión en la pareja.

Los expertos en terapia de pareja recomiendan establecer límites saludables en el uso de redes sociales, así como una comunicación abierta sobre las expectativas y preocupaciones de cada miembro de la relación. Esto ayuda a evitar malentendidos y a reforzar la confianza mutua.