‘El becario’, una comedia con mucho estilo, protagonizada por Anne Hathaway y Robert de Niro

Televisión Canaria emite este viernes a las 22:30 horas la exitosa comedia de Nancy Meyers, un retrato entrañable sobre el encuentro entre generaciones

Este viernes, a las 22:30 horas, Televisión Canaria propone una velada de cine para toda la familia con la emisión de ‘El becario’, una comedia dirigida por Nancy Meyers y protagonizada por Robert De Niro y Anne Hathaway.

La película invita a reflexionar sobre el valor de la experiencia, al tiempo que nos transporta al Nueva York más ‘hipster’, entre oficinas luminosas, cafés artesanales y ritmos frenéticos de la moda digital.

En esta historia, Ben (Robert De Niro), un jubilado de Brooklyn, decide regresar al mundo laboral como becario en una emergente empresa de moda online dirigida por Jules (Anne Hathaway). Lo que empieza como un experimento laboral se convierte en una entrañable relación profesional y humana, donde ambos descubrirán que la sabiduría y la juventud pueden ser el mejor equipo.

