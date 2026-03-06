Enrique Pérez ha resaltado el papel que cumplen los profesionales del sector primario en el desarrollo de FEAGA

El Cabildo de Fuerteventura ha mantenido este jueves una reunión con representantes del sector primario majorero con el objetivo de coordinar su participación en la próxima edición de la Feria de Agricultura, Ganadería y Pesca de Fuerteventura (FEAGA 2026), que se celebrará del 16 al 19 de abril. Esta reunión de trabajo, dentro de los preparativos de la feria, estuvo liderada por la presidenta insular, Lola García, y el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Enrique Pérez, quienes atendieron sugerencias y aportaciones al programa de esta nueva edición.

Imagen cedida Cabildo de Fuerteventura.

Personal de la Consejería

Estuvieron presentes, además, personal de la Consejería y de la Granja Experimental de Pozo Negro, así como el primer teniente alcalde de Pájara, Alexis Alonso, y los concejales del área José Díaz (Pájara), Jonathan Peña (Tuineje), José Cerdeña (Betancuria), David de León (Puerto del Rosario) y Rubén González (La Oliva).

Lola García ha agradecido la implicación del sector, “que es lo que ha permitido consolidar FEAGA”. “La feria pertenece a los y las profesionales del sector primario, por lo que es fundamental mantener este tipo de reuniones de coordinación para que participen en su desarrollo. Es esta participación la que hace posible FEAGA, junto a la de colectivos y empresas del sector”.

Profesionales del sector

Port su parte, Enrique Pérez ha resaltado el papel que cumplen los profesionales del sector primario en el desarrollo de FEAGA, “imprescindible para el desarrollo de la feria”, con una gran implicación en exposiciones de ganado y producto local, jornadas técnicas, concursos y otras actividades del programa. “Sin ellos y ellas, nada de esto sería posible”.

Durante el encuentro, Lola García y Enrique Pérez informaron, asimismo, sobre los trabajos que se realizan para tener la próxima convocatoria de ayudas al sector primario de la Corporación insular. Además, atendieron demandas y preocupaciones de los profesionales del sector, expresando una vez más el compromiso del Cabildo con la competitividad del mismo.