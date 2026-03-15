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El Gobierno de Canarias da por finalizada la prealerta por viento y oleaje en las islas

RTVC / Europa PRESS
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La prealerta por vientos afectaba a zonas determinadas, como las cumbres, zonas este, sur y oeste de Gran Canaria

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha dado por finalizada la situación de prealerta por viento y oleaje en Canarias, a partir de las 13:00 horas de este domingo, 15 de marzo.

Imagen archivo RTVC.

Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), según ha informado el departamento regional.

Rachas máximas

La prealerta por vientos — con la previsión de alcanzar rachas máximas de hasta 70km/h– afectaba, en concreto, a las cumbres, zonas este, sur y oeste de Gran Canaria, a las cumbres y oeste de La Palma, a las islas de El Hierro, La Gomera, a la zona este, sur y oeste de Tenerife, y a Lanzarote y Fuerteventura.

Asimismo, al haber terminado las condiciones meteorológicas que justificaron la declaración de ambas prealertas, se ha dado por finalizada las mismas.

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