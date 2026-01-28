Desde el pasado día 26 de enero, cerca de una treintena de seísmo se han detectado en la zona del Teide

Declaraciones: Eduardo Suárez, sismólogo del IGN

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha informado de una nueva actividad sísmica en Tenerife. Desde el lunes se ha registrado un total de 29 terremotos en la zona de Pico Viejo, en las Cañadas del Teide.

Se trata de seísmos de baja magnitud, que no han sido perceptibles por la población y que se han producido a una profundidad de entre 10 y 20 kilómetros. Desde el organismo explican que se trata de un comportamiento habitual en esta zona de la isla.

Parque Nacional del Teide. Imagen Gobierno de Canarias (archivo)

Eduardo Suárez, sismólogo del IGN, ha declarado para Televisión Canaria que esta última actividad comenzó el pasado 26 de enero, «empezó más o menos a la una de la mañana y han sido unos cuantos eventos, vamos a decir, sueltos o en grupitos. Un total de unos 30 terremotos».

Sin embargo, esta actividad se enmarca en un comportamiento habitual de esta zona. «Aunque nosotros lo noticiamos y mandamos estos avisos, se encuentra dentro de la normalidad de lo que es la isla de Tenerife, es decir, no nos supone un cambio en lo que hemos estado viendo desde 2016 hasta ahora”.