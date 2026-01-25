El ingenio y el humor socarrón de las Murgas Adultas de Santa Cruz de Tenerife conquistan a RTVC

Televisión Canaria y La Radio Canaria cubrirán en directo las cuatro fases y la gran final de uno de los certámenes más esperados de las carnestolendas

Imagen de archivo de la murga tinerfeña Bambones.

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se prepara para vivir desde este lunes 26 de enero una de sus citas más divertidas y queridas por el público con el Concurso de Murgas Adultas. Los elaborados disfraces, la crítica, la ironía y ese humor tan socarrón que define a las murgas tinerfeñas se apoderarán del escenario del Recinto Ferial para divertir a una afición entregada. Un año más, Televisión Canaria y La Radio Canaria se trasladan al corazón de la fiesta para llevar en directo a todos los hogares las cuatro fases del concurso y su gran Final.

La primera fase comienza este lunes 26 de enero, a las 20:45 horas, en la que el escenario inspirado en «Los ritmos latinos» recibirá a las agrupaciones Chaladas, Bambones, Jocicudas, Desatadas, Malcriadas y Triqui Traques. La emoción continuará el martes 27 de enero a la misma hora con la segunda fase, donde el ingenio correrá a cargo de Tiralenguas, Tras con Tras, Mamelucos, Chinchosos y La Sonora.

Sin tregua para el espectador, el miércoles 28 de enero, también a las 20:45 horas, llegará el turno de la tercera fase con las actuaciones de Guachinquietas, Burlonas, Marchilongas, Trapaseros y Avispados. El broche de oro a las clasificatorias lo pondrán el jueves 29 de enero a la misma hora las murgas Diablos Locos, Redoblones, Irónicos, Zeta-Zetas y Diabólicas, quienes dejarán el escenario listo para el veredicto del jurado.

Durante estas cuatro noches, los periodistas de RTVC, Emilia González y Alexis Hernández, serán los encargados de conducir la retransmisión, acompañados por Naomi Vera, quien entre bambalinas desde inalámbrico captará los nervios y la euforia que viven las agrupaciones murgueras. Cabe destacar que cada jornada la emisión se prolongará previsiblemente hasta las 02:00 de la madrugada, esperando el fallo del jurado tras cada actuación.

Gran expectación ante la Final

El sábado 31 de enero a partir de las 20:00 horas, las ocho formaciones que logren las mejores puntuaciones en las fases previas volverán a afinar sus voces en una cita que ha despertado un interés masivo, tal y como demostró el público al agotar las 7.000 localidades disponibles en apenas una hora desde que las entradas fueron puestas a la venta.

Para esta jornada decisiva, Televisión Canaria contará con la conducción de Alexis Hernández, quien estará acompañado en esta ocasión por Laura Afonso -presentadora de ‘Hay que verlo’ de Televisión Canaria-, mientras que Naomi Vera continuará trasladando el ambiente a pie de escenario.

Por su parte, La Radio Canaria ofrecerá un especial en directo liderado por Cristian Luis, con Ángel González y Laura Plasencia encargados de la cobertura entre bambalinas. La retransmisión radiofónica se enriquecerá con los comentarios y el análisis técnico de las colaboradoras María José Cámara y Natacha Llarena, asegurando una cobertura completa para quienes sigan el concurso a través de las ondas.

Reajustes en la programación informativa

Para garantizar una retransmisión íntegra del concurso y facilitar que el público pueda seguir cada actuación en directo, Televisión Canaria realizará reajustes puntuales en su programación informativa durante las jornadas de emisión. La medida responde a la gran expectación que genera cada año esta cita del Carnaval, seguida no solo por los asistentes al Recinto Ferial, sino también por miles de espectadores en el resto del Archipiélago y fuera de las Islas.

De este modo, del lunes 26 al jueves 29 de enero, el Telenoticias 2 ofrecerá una edición reducida de aproximadamente diez minutos, en torno a 20:30 a 20:40 horas, con un avance de los principales titulares del día. A continuación, la cadena conectará con el Recinto Ferial para dar paso, a partir de las 20:45 horas, a cada una de las fases del Concurso de Murgas Adultas.

En cuanto al sábado 31 de enero, jornada de celebración de la Final, Televisión Canaria también ajustará su parrilla con la emisión de un avance informativo a las 19:30 horas, con el objetivo de ofrecer un resumen de la actualidad del día antes del arranque de la gala decisiva, prevista para las 20:00 horas.