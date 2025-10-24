El paro subió en 172.200 desempleados, el 14,59% de la población activa de Canarias

El número de parados creció en 15.100 personas en el trimestre del verano en Canarias

El número de parados creció en Canarias en 15.100 personas durante el trimestre de verano con respecto al inmediatamente anterior, un 9,59 %, con lo que se situó en 172.200 desempleados, el 14,59 % de la población activa de la comunidad, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)

La Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre publicada este viernes revela que la economía canaria destruyó 14.100 empleos netos de julio a septiembre, mientras que la población que busca un trabajo se incrementó en 1.000 personas, lo que dio como resultado que el desempleo repuntara en esas 15.100 personas al término de septiembre.

En comparación con el verano de 2024, Canarias terminó septiembre con 10.500 empleos netos más (un 1,06 % más), que resultaron insuficientes para absorber el crecimiento de su población activa en 14.900 personas (un 1,29 %). Como resultado, el paro acumula una subida de 4.400 personas en el último año, equivalente a un 2,62 %.

Otros datos

Por sexos, en Canarias están en desempleo 82.000 hombres, un 13,16 % de los activos, 90.100 mujeres, un 16,19 %.

En el conjunto de España, el paro subió al cierre del verano en 118.400 personas, un 0,53 %, para situar la tasa de paro en el país en un promedio del 10,45 %.

Las comunidades con menos desempleo son Baleares, con un 5,77 %; el País Vasco, con un 6,98 %; y Navarra, con un 7,29 %. En el extremo contrario se sitúan Andalucía, con 15,27 %; Canarias, con un 14,59 %; y Extremadura, con un 13,56 %.