El Plan Marítimo Nacional baja a fase de alerta en Lanzarote

El pesquero marroquí encallado en Órzola apenas deja restos de gasóleo en el mar, según confirma Capitanía Marítima

El Ministerio de Transportes mantiene activo el Plan Marítimo Nacional en la costa de Lanzarote, aunque rebaja su nivel. Se ha desactivado la fase de emergencia para pasar únicamente a la situación de alerta, tras constatarse una evolución favorable.

Estado en el que quedó la costa de Órzola tras el accidente marítimo | EFE / Adriel Perdomo

La Capitanía Marítima de Las Palmas explicó a EFE que la decisión responde a la escasa presencia de gasóleo en superficie procedente del pesquero siniestrado.

Casco del barco encallado en la costa de Órzola, en el norte de Lanzarote | EFE / Adriel Perdomo

Una alerta en Lanzarote derivada de un accidente en la costa

El buque encalló en la costa de Haría, cerca del pueblo de Órzola, en la madrugada del miércoles. En sus tanques transportaba unos 5.500 litros de gasóleo.

Buena parte del combustible almacenado se quemó durante el incendio posterior al encallamiento, lo que contribuyó a minimizar la contaminación en la zona afectada.