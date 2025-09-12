El Plan Marítimo Nacional baja a fase de alerta en Lanzarote

El pesquero marroquí encallado en Órzola apenas deja restos de gasóleo en el mar, según confirma Capitanía Marítima
- Activada la prealerta por posible contaminación marina en Lanzarote tras el encallamiento e incendio de un barco en Órzola
El Ministerio de Transportes mantiene activo el Plan Marítimo Nacional en la costa de Lanzarote, aunque rebaja su nivel. Se ha desactivado la fase de emergencia para pasar únicamente a la situación de alerta, tras constatarse una evolución favorable.
La Capitanía Marítima de Las Palmas explicó a EFE que la decisión responde a la escasa presencia de gasóleo en superficie procedente del pesquero siniestrado.
Una alerta en Lanzarote derivada de un accidente en la costa
El buque encalló en la costa de Haría, cerca del pueblo de Órzola, en la madrugada del miércoles. En sus tanques transportaba unos 5.500 litros de gasóleo.
Buena parte del combustible almacenado se quemó durante el incendio posterior al encallamiento, lo que contribuyó a minimizar la contaminación en la zona afectada.