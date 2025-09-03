El Grupo Parlamentario Socialista visita la isla de La Gomera dentro de la agenda política que está llevando a cabo para reunirse con entidades, empresas y asociaciones de Canarias

El Grupo Parlamentario Socialista visita La Gomera. Imagen cedida

El Grupo Parlamentario Socialista ha visitado este miércoles la isla de La Gomera dentro de la agenda política que está llevando a cabo para conocer las necesidades de los sectores sociales y empresariales de Canarias, así como para contar con presencia en el territorio de todas las islas, a través de reuniones y encuentros con distintas entidades, empresas y asociaciones.

El portavoz socialista, Sebastián Franquis, anunció que el Grupo Socialista presentará distintas iniciativas en el Parlamento de Canarias para impulsar medidas que mejoren las conexiones aéreas y la movilidad en la isla.

Una reunión de trabajo en la que estuvo el secretario general del PSOE de La Gomera, Manuel Ramón Plasencia, y en la que se detalló la labor del Partido Socialista en la isla y los avances logrados desde la Cámara regional a través de las diputadas y diputados socialistas.

Franquis explicó que desde el Grupo Socialista se está trabajando para poner en marcha medidas que reduzcan el coste de la de la doble insularidad en las islas no capitalinas como La Gomera, y evitar que se vea perjudicada la calidad de los servicios públicos, en especial en la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Informa RTVC

En este sentido, destacó que otro servicio esencial para la isla es la movilidad y la comunicación, en especial las conexiones aéreas, y recordó que durante la legislatura anterior del Pacto de las Flores se consiguió ampliar la línea aérea directa entre La Gomera y Gran Canarias de verano a todo el año, cumpliendo con una demanda histórica de la ciudadanía gomera.

Conexión entre La Gomera y Tenerife

Según informa un comunicado, el portavoz adelantó que desde el Grupo Socialista se presentarán varias iniciativas en la Cámara regional para mejorar también la conexión aérea entre La Gomera y Tenerife, y ampliar los horarios de los vuelos “sobre todo para la ciudadanía que se tiene que trasladar a sus hospitales de referencia y citas médicas”, y que mejore su operatividad y regularidad como la establecida con Gran Canaria. “El objetivo es mejorar precisamente la movilidad aérea de la isla como hicimos en la legislatura pasada”.

Además, se trabajará en presentar iniciativas para poner en marcha mejoras en las infraestructuras de la isla, tanto en carreteras como en infraestructuras hídricas, “elementos clave” para La Gomera.

Financiación autonómica

Por su parte, con respecto a la financiación autonómica insistió en las críticas al Gobierno de Canarias por rechazar la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez para el Archipiélago, ya que las islas es una de las comunidades autónomas que va a salir más fortalecida de la política del Gobierno de España. Destacó que al Archipiélago se le suprimirá el 50% de la deuda para poder destinarlo a otros asuntos que son muy importantes en Canarias, como los servicios públicos “y es lo que le importa a la ciudadanía”.

Agilización de las obras de la carretera Paredes-Alajeró-Aeropuerto

Por su parte, Plasencia explicó que desde el Grupo Parlamentario se insistirá en impulsar las obras para la mejora de la carretera Paredes-Alajeró-Aeropuerto, una reivindicación de los vecinos y vecinas de Alajeró, así como agilizar otras obras fundamentales cuyo retraso en su ejecución están afectando al municipio y al resto de la isla, como las relacionadas con las necesidades hídricas.

El secretario insular anunció que esta semana se celebrará un encuentro con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, para analizar alguna de estas de estas propuestas. “Nosotros vamos a seguir incidiendo desde aquí para que finalicen las infraestructuras hídricas necesarias en La Gomera junto con el apoyo de todo el grupo parlamentario”.