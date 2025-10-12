Afirman que en concreto el problema se presenta en el sector privado de la isla, en el que el sector empresarial no cubre puestos cualificados

Se buscan trabajadores en El Hierro. A pesar de que su tasa de desempleo se sitúo en 19,6% en el último mes. El tejido comercial se queja de lo complicado que resulta encontrar personal cualificado en la isla. Solo 541 personas desempleadas, un hecho que genera un problema.

Cada año que pasa, se baten los registros de visitantes. De hecho, desde el propio sector turístico se apunta a un hándicap en concreto y es que casi un 90% de la población activa trabaja directa o indirectamente para lo público.

Por tanto, el problema se presenta en el sector privado, en el que el sector empresarial afirma no encontrar perfiles cualificados para distintos puestos.