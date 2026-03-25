El viento soplará del nordeste moderado con rachas puntuales más fuertes en los extremos noroeste y sureste de las más montañosas

El Tiempo en Canarias | Therese se retira

Este jueves esperamos una jornada de tiempo mucho más estable con nubosidad más compacta por el norte de las islas más montañosas que alguna gota podrían dejar escapar en las medianías. También habrá nubosidad en el norte y oeste de las orientales aunque aquí tenderá a despejarse en la mitad sur después de mediodía también lo hará en el sur del resto.

El viento soplará del nordeste moderado con rachas puntuales más fuertes en los extremos noroeste y sureste de las más montañosas y en el centro sur de las orientales. Las temperaturas irán en ligero descenso, nada significativo y el estado de la mar será de fuerte marejada en las costas del norte con olas de unos 2 metros de altura y marejadilla con áreas de mareada en las del sur.

Previsión por islas

El Hierro: Esperamos intervalos nubosos por el norte con apertura de claros hacia el sur a lo largo del día, los alisios soplarán moderados con alguna racha puntual en los extremos.

La Palma: Día mucho más tranquilo con nubes en el norte y vertiente este, alguna gota poco importante se podría escapar, nada significativo. El viento se acelerará en los extremos.

La Gomera: Esperamos nubes bajas en el norte e interior con cielos más despejados hacia las costas del sur. El viento se hará notar sobre todo en la mitad sur. Temperaturas sin cambios.

Tenerife: Amanecerá con nubes bajas por el norte, alguna gota podría dejar en forma de llovizna y cielos despejados en el resto con algunas nubes creciendo por el sur.

Gran Canaria: Los alisios traerán nubes a la mitad norte y saldrá el sol hacia el sur en general. Podrían darse rachas por municipios como La Aldea o Agüimes. Las temperaturas no variarán.

Fuerteventura: Nubes bajas en casi toda la isla al amanecer y luego tenderá a despejarse por el sur. El alisio soplará moderado y las temperaturas irán de los 16 a los 22 grados.

Lanzarote: Día gris en el norte u oeste de la isla y ratos de sol por el sureste. El viento se hará notar en el sur y las temperaturas variarán entre los 16 y los 21 grados en Arrecife.