El viento soplará del NE flojo en las islas más occidentales donde será de componente E en medianías y cumbres

Imagen archivo RTVC.

Este domingo predominará la calima en la mayor parte del archipiélago, especialmente en las medianías y cumbres de las islas. Calima más intensa que ayer y habrá algunos intervalos nubosos en el NE de la isla de La Palma, NW de la isla de La Gomera e interior de Tenerife. También las nubes medias y altas serán protagonistas en Fuerteventura y Lanzarote particularmente en la segunda mitad de la jornada. Las temperaturas máximas suben ligeramente en medianías de La Palma, puntos del extremo N de El Hierro y de Fuerteventura y del NE de Gran Canaria.

Las mínimas suben en algunas zonas del interior del N de Tenerife y en el interior y W de Gran Canaria. El viento soplará del NE flojo en las islas más occidentales donde será de componente E en medianías y cumbres. En cambio, en las islas orientales predominará del SE flojo.

Y en el mar, habrá fuerte marejada con mar de fondo en costas abiertas al N y en canales entre islas con olas que podrán alcanzar los 4 metros de altura. Por otro lado, en costas resguardadas del S habrá áreas de marejada. Y en costas del E de Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote y S de Gran Canaria habrá marejadilla.

El tiempo en Canarias por isla:

EL HIERRO: Cielos despejados con calima. Algún intervalo nuboso en la mitad W y viento flojo del NE y del E en medianías. Temperatura máxima de 17 grados en Valverde.

LA PALMA: Predominarán las nubes de tipo bajo sobre todo por el N y NE. Viento flojo del NE y del E en medianías y cumbre. Rolará al S por la tarde. Algo de calima y temperaturas en torno a los 23 grados de máxima en la capital.

LA GOMERA: Cielos despejados con algo de nubes ligeras en el NW. Viento flojo del NE y del SE en medianías y temperaturas entre los 18 y 24 grados en la capital.

TENERIFE: Jornada de ambiente mucho más seco. Nubes en el interior de la isla a mediodía donde no se descarta algunas gotas débiles. De resto, soleado y calima. Viento flojo del SE y temperaturas que irán desde los 17 a los 24 grados en la capital.

GRAN CANARIA: Predominará de calima y ausencia de nubosidad. Quizás alguna nube en el interior a mediodía. Viento flojo del NE que cambiará al SE por la tarde y las temperaturas oscilarán entre los 18 y 23 grados en la capital.

FUERTEVENTURA: Cielos despejados con algo de nubosidad media y alta sobre todo por el S. Viento flojo del SE y temperatura máxima de 22 grados en la capital.

LANZAROTE: Jornada marcada por la calima y algo de nubosidad media y alta por el N. Viento flojo del SE y temperaturas que irán desde los 16 hasta los 22 grados en Arrecife.

LA GRACIOSA: Cielos despejados con nubosidad de tipo alto. Viento del SE con calima y temperaturas que rondarán entre los 17 y los 23 grados en Caleta de Sebo.