Una canaria inmersa en la cultura maorí, un hotel de esencia palmera en Indonesia y un isleño que practica artes marciales en Japón protagonizan la nueva entrega del programa

Este lunes, a las 21:30 horas, en Televisión Canaria

La segunda temporada de ‘Embajadores, de Canarias para el Mundo‘ continúa su recorrido por el mundo de la mano de canarios y canarias que, sin perder de vista su lugar de origen, han construido nuevos lazos y proyectos en distintos puntos del planeta, llevando consigo la identidad y el espíritu isleño.

Este lunes 11 de agosto, a las 21:30 horas, justo después del Telenoticias 2, el programa más viajero de Televisión Canaria invita a los espectadores a conocer el lado más canario de Nueva Zelanda, Indonesia y Japón.

En Auckland (Nueva Zelanda), el programa presenta la historia de Lucía, una canaria que ha encontrado un segundo hogar en la tierra de la Gran Nube Blanca. Su experiencia pone en valor el diálogo entre culturas diferentes, en este caso, entra la canaria y la maorí, con la que ha forjado intensos vínculos personales y profesionales.

Desde Oceanía, el viaje continúa hasta Gili Air (Indonesia), donde Elena ha creado un rincón canario bautizando su hotel con el nombre de «La Isla Bonita», en homenaje a La Palma. Su proyecto es un

testimonio de cómo el amor por nuestras islas puede inspirar iniciativas en

ualquier parte del mundo.

La tercera historia transcurre en Tokio (Japón), escenario del camino personal y profesional de Pedro, un apasionado de las artes marciales que ha convertido su disciplina en un puente entre la cultura japonesa y sus raíces canarias.