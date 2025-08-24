Honrará la vida y legado del teldense fallecido el pasado mes de julio en Melbourne (Australia)

También visitará Bali (Indonesia), donde reside Jacob, y Minneapolis (EE.UU.), donde vive la investigadora Mercy

La segunda temporada de ‘Embajadores, de Canarias para el Mundo’ continúa su recorrido por el globo terráqueo en su séptimo episodio para conocer a canarios que han dejado huella fuera de Canarias. Este lunes 25 de agosto a partir de las 22:30 horas, tras la retransmisión del partido de fútbol de la UD Las Palmas, el nuevo capítulo explorará tres destinos para mostrar la vida de varios canarios que un día decidieron labrarse una historia fuera del Archipiélago.

El viaje de este episodio comienza en Bali (Indonesia), donde el equipo del programa conocerá a Jacob, un joven canario que ha irradiado en su entorno la calidez de la forma de vida isleña. Su carácter abierto le ha permitido integrarse de forma profunda en la cultura balinesa, participando en rituales cotidianos y explorando lugares de ensueño, mientras comparte la esencia canaria con su nueva comunidad.

Posteriormente, la ruta se traslada a las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul (Minnesota, EE.UU.), atravesadas por el río Mississippi. Allí, el espacio mostrará el trabajo de Mercy, una canaria que destaca en el campo de la investigación genética. Su dedicación y labor son un claro ejemplo de cómo el talento de los profesionales de las islas se posiciona como referente a nivel mundial.

Homenaje a Andrés Ruíz

Finalmente, el programa rendirá un emotivo homenaje a la figura de Andrés Ruíz Mesa, un teldense que falleció el pasado mes de julio en Melbourne (Australia), posteriormente a la grabación del programa. Con la emisión de este capítulo, ‘Embajadores’ quiere honrar el legado de Andrés y destacar el profundo amor que siempre profesó por su tierra natal, demostrándolo a través de las imágenes y las propias palabras de Andrés.