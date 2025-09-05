Este lunes, a las 22:30 horas, el programa que presenta Sonsoles Castillo en Televisión Canaria continúa su recorrido global en busca de historias de la diáspora isleña

La segunda temporada de ‘Embajadores, de Canarias para el mundo’ sigue su viaje alrededor del mundo en busca de historias de la diáspora isleña.

Este lunes 8 de septiembre, a las 22:30 horas, el espacio más viajero de Televisión Canaria desembarca en Tokio (Japón), Liverpool (Reino Unido) y Erralong Beach (Australia), tres lugares muy alejados entre sí, en los que las historias de Antonia María, Borja y Marilyn ponen de relieve la conexión entre Canarias y el mundo.

En Tokio, Antonia María, guía turística y ya figura mediática en la capital nipona, recorre los rincones más emblemáticos mientras deja boquiabiertos a los espectadores con una fusión gastronómica tan curiosa como deliciosa: sushi con mojo picón.

Al otro lado del planeta, en la tranquila Ettalong Beach (Australia), Marilyn demuestra que adaptarse no implica olvidar. Su vida en la costa australiana es un equilibrio entre nuevas costumbres y el calor isleño que suele acompañar al canario allá donde va.

Y en Liverpool, cuna de Los Beatles, Borja Castro está empeñado en que, más allá de Let It Be, se escuche el compás del carnaval. Ha traído el color, la música y esa chispa isleña a tierras británicas con celebración auténtica.

La presentadora Sonsoles Castillo guiará a los espectadores en este nuevo viaje global que conecta Canarias con el mundo.