El programa de Televisión Canaria continúa este lunes su viaje por el globo terraqueo en busca de historias de la diáspora isleña

Este lunes 1 de septiembre, a las 21:30 horas, ‘Embajadores, de Canarias para el mundo’ prepara las maletas para emprender un nuevo viaje en busca de historias de la dáspora isleña.

En esta nueva entrega, la presentadora Sonsoles Castillo pone rumbo a Hong Kong, Carolina del Norte y Melilla, tres lugares muy distantes y distintos entre sí en los que residen desde hace años Javier, Margarita y Jordan, tres canarios mantienen vivas sus raíces a miles de kilómetros del Archipiélago.

En Hong Kong, la metrópolis financiera más importante del continente asiático, Javier ha logrado consolidar una carrera profesional de prestigio. A pesar de la distancia, mantiene una fuerte conexión con la isla que lo vio nacer y crecer, y nos recuerda que el amor por las islas atraviesa fronteras y océanos.

En la pequeña localidad de Lucama, en el Estado de Carolina del Norte, conocemos a Margarita, hija de padre canario y madre danesa. Aunque la vida la llevó lejos, nunca ha olvidado las Islas donde fue feliz en su infancia y juventud. Su historia es un testimonio vivo de cómo la esencia canaria se transmite de generación en generación.

En la ciudad autónoma de Melilla, Jordan encarna el espíritu del deporte rey como embajador del fútbol. Su experiencia permite descubrir los paralelismos entre Melilla y Canarias como puntos de confluencia de culturas y continentes, y muestra cómo la identidad se enriquece en la diversidad.