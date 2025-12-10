Enric Gallego: «Intentaremos llevar la iniciativa ante el Avilés»

Enric Gallego habla sobre el próximo partido del CD Tenerife ante el Real Avilés Industrial CF y comenta su futuro en el conjunto blanquiazul

Imagen de Enric Gallego

El delantero del CD Tenerife Enric Gallego ha manifestado este miércoles que tratarán de gobernar el partido que jugarán a domicilio el próximo sábado ante el Real Avilés Industrial CF, en la decimosexta jornada del grupo 1 de Primera Federación.

Gallego ha afirmado que también estarán a la expectativa de lo que proponga el conjunto asturiano, situado en la quinta posición, a ocho puntos de distancia del liderato que mantiene el conjunto blanquiazul desde el principio del campeonato.

El atacante catalán ha dicho en conferencia de prensa que se medirán «a un gran equipo, que está haciendo la cosas muy bien y tiene una buena dinámica», pero el Tenerife tratará de «llevar la iniciativa, como hemos hecho en bastantes partidos esta temporada, y veremos lo que nos proponen ellos para intentar contrarrestarlo y hacerles daño».

Baja de Aitor Sanz

Gallego, segundo máximo goleador del equipo isleño con cinco tantos, asegura que la baja del centrocampista Aitor Sanz, por acumulación de tarjetas amarillas, será «muy importante», porque es un futbolista que aporta mucho «dentro y fuera del campo», pero está convencido de que su sustituto tratará de que su ausencia «se note lo menos posible».

A sus 39 años, el delantero barcelonés está «agradecido» por la confianza que ha depositado en él el entrenador, Álvaro Cervera, y no piensa en una hipotética retirada a final de la presente temporada, pues asegura que afronta cada entrenamiento con la «máxima ilusión y exigencia».

«No pienso más allá, es verdad que tengo una edad y que cada vez puede estar más cerca el final, pero no lo veo; estoy contento, el cuerpo de momento me permite seguir disfrutando, acabo los partidos y recupero muy rápido, incluso al día siguiente estoy muy bien», ha asegurado.