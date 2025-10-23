El programa de Televisión Canaria dedicado en exclusiva a la lucha canaria estrena este domingo su quinta temporada

Este fin de semana regresa a las pantallas de Televisión Canaria ‘Terrero y Gloria‘, el espacio que rinde homenaje al deporte vernáculo por excelencia. El programa inicia su quinta temporada con nuevas secciones, colaboradores y la misma esencia de acercar la emoción de la lucha canaria a todos los hogares del Archipiélago.

Bajo la dirección de Willy Rodríguez Calero, el formato producido por El Plan S.L. mantiene su compromiso con la difusión del deporte de la arena desde todos los puntos de vista. La nueva entrega contará con Beatriz García y José Manuel Pitti en la presentación, los comentarios de David Yanes, las entrevistas de Jorge Benítez, los reportajes de Nereida Alonso y la colaboración especial de Juan Antonio Cabrera, “el Pollito de la arena”.

Como principal novedad, se incorpora al equipo Juan Espino Dieppa, campeón de talla mundial y referente de la lucha canaria y las artes marciales mixtas. Cada semana ofrecerá su análisis personal sobre la actualidad, los retos y la evolución del deporte en Canarias.

CL Tegueste – CL Chimbesque

La temporada se inaugura desde el Terrero Mencey Tegueste, con el encuentro de la Liga Caixabank de Primera Categoría que enfrentará al CL Tegueste y al CL Chimbesque, vigente campeón de liga con Eusebio Ledesma como puntal “A”. En la previa, el programa analizará los posibles cruces y las claves del enfrentamiento, además de ofrecer los mejores resúmenes de las luchadas más destacadas en La Palma, Fuerteventura y Tenerife.

La primera entrega incluirá también un reportaje exclusivo con Mamadou Camara, que regresa tras una lesión, así como un repaso a los fichajes de la temporada y al nuevo proyecto del CL Maxorata de Fuerteventura. Además, el equipo del programa visitará Gran Canaria para conocer de cerca la temporada del CL Castro Morales, histórico club de Telde que vuelve a la máxima categoría.